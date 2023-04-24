Оборонный марш

В 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд, достигнув отметки $2,224 трлн. Такой вывод содержится в новом докладе авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Наиболее резкий рост обеспечил Европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы, нарастившие оборонные расходы до рекордных значений со времен окончания холодной войны. В целом же чуть более 80% от глобальных военных затрат пришлось на 15 стран, а на тройку лидеров в лице США, Китая и России — больше половины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году военные расходы в мире увеличились на 3,7%, до $2,224 трлн. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений

Фото: Sergei Grits / AP В 2022 году военные расходы в мире увеличились на 3,7%, до $2,224 трлн. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений

Фото: Sergei Grits / AP

SIPRI подготовил очередной годовой обзор военных расходов. Доклад института опубликован сегодня, но “Ъ” смог ознакомиться с ним заранее. Мировые оборонные расходы увеличивались все последние восемь лет, в 2022 году они же, по подсчетам SIPRI, выросли в реальном выражении еще на 3,7%, до $2,224 трлн. Это новый максимум за все время наблюдений, проводимых SIPRI. Увеличение военных расходов объясняется в первую очередь наращиванием соответствующих затрат со стороны России и Украины. Однако многие страны Европы, Азии и Океании также способствовали этому процессу. Эксперты пришли к выводу, что конфликт вокруг Украины и рост напряженности в Юго-Восточной Азии оказали значительное влияние на решения многих стран, касающиеся выделения средств на содержание армии.

Военные расходы стран Европы увеличились на 13%, до $480 млрд,— это самый высокий рост за последние 30 лет. Страны Центральной и Западной Европы в прошлом году выделили на военные нужды $345 млрд, что на 30% больше показателя десятилетней давности. Средства, расходуемые этими странами на оборону, превысили в реальном выражении значение 1989 года — конца холодной войны. Больше всего военный бюджет среди стран Европейского союза увеличили Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%).

Российский военный бюджет, как полагают эксперты, увеличился на 9,2% и достиг отметки $86,4 млрд (4,1% ВВП).

В SIPRI отмечают, что Россия потратила на «национальную оборону» на 34% больше средств, чем было ранее предусмотрено в бюджете. Это позволило РФ стать третьей страной в мире по военным затратам, поднявшись за год на две строчки. При этом в докладе отмечается, что у экспертов института нет полной уверенности в том, что их оценки по России отражают реальную картину, поскольку российские власти публикуют все меньше данных, особенно касающихся сферы безопасности.

В свою очередь, Украина потратила на оборону $44 млрд (34% ВВП) и заняла 11-е место в мировом рейтинге. Ее военные расходы выросли на 640% — это самый высокий относительный прирост в отдельно взятой стране с 1949 года. Предоставление Киеву безвозмездной военной помощи другими государствами SIPRI в рамках этого отчета не учитывал.

На первом же месте по размеру военного бюджета в 2022 году, как, впрочем, и в предыдущие годы, оказались США с $887 млрд, что составляет 39% от общих мировых оборонных расходов. Тем не менее большая часть прироста была, как сказано в докладе, нивелирована рекордно высокой за последние 40 лет инфляцией, поэтому в реальном выражении затраты США на оборону выросли лишь на 0,7%. Более того, в прошлом году США оказали военную поддержку Украине на сумму $19,9 млрд — самый большой размер военной помощи, предоставленной одним государством другому со времен холодной войны. По этому показателю США значительно опередили Великобританию ($2,5 млрд) и Германию ($2 млрд). В целом же военные расходы стран—членов НАТО в 2022 году составили $1,232 млрд.

Китай сохранил второй по величине военный бюджет — $292 млрд. Пекин наращивает оборонные расходы на протяжении последних 28 лет — беспрецедентный показатель по продолжительности роста. «Текущие приоритеты военных расходов Китая соответствуют руководящим принципам, изложенным в 14-м пятилетнем плане, рассчитанном на 2021–2025 годы. Они были подтверждены XX съездом Коммунистической партии в октябре 2022 года, на котором особое внимание было уделено укреплению оружейно-промышленной базы Китая и продвижению новейших военных технологий, включая военное применение искусственного интеллекта»,— поясняется в докладе.

Расходы США, Китая и России на военные нужды составляют, по подсчетам SIPRI, 56% соответствующих мировых затрат. При этом США тратят на оборону в десять раз больше РФ.

На четвертом месте по расходам — Индия. Военный бюджет Нью-Дели вырос за год на 6%, составив $81,4 млрд. На пятом — Саудовская Аравия, увеличившая оборонные затраты на 16%, до $75 млрд. В результате Эр-Рияд по размеру военного бюджета оставил позади такие страны, как Великобритания, Германия и Франция, поднявшись с восьмого на пятое место.

«Непрерывный рост глобальных военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более небезопасном мире,— отмечает старший научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Нан Тянь.— Государства наращивают военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в области безопасности, улучшения которой они не предвидят в ближайшем будущем».

В 2022 году военные расходы выросли в четырех из пяти географических регионов. Наибольший рост заметен в Европе (+13%), за которой следуют Ближний Восток (+3,2%), Азия и Океания (+2,7%) и Северная и Южная Америка (+0,3%).

Единственным регионом, в котором, по оценке SIPRI, снизились расходы на военные нужды, оказалась Африка.

За год оборонный бюджет африканских стран уменьшился на 5,3%, до $39,4 млрд. Основная часть сокращения пришлась на несколько крупных стран региона: Нигерию (минус 38%), ЮАР (8,4%) и Алжир (3,7%). Однако Эфиопия продемонстрировала рост военных расходов на 88%, до $1 млрд, что объясняется возобновлением активных боевых действий правительственных войск против повстанческой группировки на севере страны.

Шахриёр Исмаилходжаев