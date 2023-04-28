Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Бахмут

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по поручению президента посетил новые регионы. Там он провел совещания по региональным программам социально-экономического развития. Также господин Хуснуллин посетил Бахмут (Артемовск).

«Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно!» — написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер также опубликовал видео, на котором он осматривает город в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер».

20 апреля врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что город Артемовск (Бахмут) целесообразно будет восстановить после окончания боевых действий в населенном пункте. Господин Пушилин рассчитывает, что после перехода Бахмута под контроль РФ в него сразу же начнут возвращаться жители, покинувшие город из-за ожесточенных боев. На данный момент, по его словам, под контролем российских сил находится большая часть города.

Бахмут расположен в 60 км к северу от Донецка. Город являлся важным транспортным узлом в структуре снабжения Вооруженных сил Украины. Бои за него продолжаются более полугода. В результате военных действий Бахмут практически полностью разрушен. В феврале сообщалось, что в городе полностью уничтожено 60% городской застройки.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов