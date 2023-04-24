Кулебы да кабы

На состоявшейся 24 апреля в Люксембурге встрече министров иностранных дел стран—членов Евросоюза российско-украинский конфликт традиционно стал ключевой темой дискуссий, и разговор, судя по всему, получился непростым. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, присоединившийся к коллегам из ЕС по видеосвязи, раскритиковал союзников за невыполнение обещаний по поставкам боеприпасов. В Брюсселе с критикой не согласились и заверили, что «скоро достигнут соглашения» по снарядам. Учитывая, что таких договоренностей, казалось бы, достигли еще месяц назад, претензии Киева в целом не выглядели безосновательно. Тем для дискуссий добавили и заявления посла КНР во Франции Лу Шае, внезапно отказавшего республикам бывшего СССР в суверенитете. И хотя отношения с Пекином собирались обсуждать и так, градус обмена мнениями несколько превышал норму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Johanna Geron, Reuters Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Johanna Geron, Reuters

Боррель поставляет

Очередная встреча министров иностранных дел стран ЕС должна была пройти в обычном режиме. Больше года основной темой подобных мероприятий становятся боевые действия на Украине. Так было и на этот раз, однако предшествовавшие заседанию события добавили огня дискуссиям. Незадолго до встречи Дмитрий Кулеба раскритиковал Евросоюз за проволочки с реализацией плана по закупке боеприпасов для ВСУ. Представителю Брюсселя накануне заседания в итоге пришлось оправдываться и заявлять, что слова господина Кулебы «не отражают реальность… особенно в вопросе боеприпасов». По его словам, соглашение «скоро будет достигнуто», а снаряды будут «вовремя доставлены» Украине.

При этом еще в прошлом месяце вопрос закупки для Киева 1 млн обычных снарядов прошел все этапы согласования — от министров обороны и глав МИДов до лидеров объединения. Потом в СМИ появились сообщения, что члены ЕС не могут договориться между собой по одному из пунктов плана, а именно у каких компаний правительства должны заказывать производство новых снарядов. Франция, по их данным, настаивает на привлечении только европейских производителей, а Германия, Нидерланды и Польша выражают сомнения в способности промышленности справиться с ожидаемыми объемами и выступают за подключение к процессу компаний за пределами Европы.

«Да, все еще есть определенные разногласия, но я уверен: все поймут, что мы находимся в чрезвычайно безотлагательной ситуации… Не верьте, что мы просто сидим и ждем. Общая работа продолжается. И как только будет заключена юридическая договоренность, практическая работа будет реализована»,— признал перед заседанием в Люксембурге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Другими словами, хотя критика господина Кулебы и не понравилась Брюсселю, безосновательной она тоже не выглядела: договоренности есть, а соглашения нет. При этом все в ЕС, за исключением, пожалуй, Венгрии, чей глава МИДа Петер Сийярто 24 апреля вновь заявил о необходимости начинать мирные переговоры, а не поставлять вооружения, говорят о важности оперативного предоставления помощи Киеву.

В повестке заседания между тем значилось, что Дмитрий Кулеба «коротко» присоединится по видеосвязи к дискуссиям министров. Подключился к встрече глава МИД Украины, может, и коротко, но весьма активно. Господин Кулеба сразу напомнил коллегам, что «поражение России — это гарантия нормальной жизни для Европы». «Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее»,— сказал дипломат, призвав преодолеть «все процедурные препятствия». «Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием»,— воззвал Дмитрий Кулеба.

Помимо боеприпасов он также призвал как можно скорее поставить Киеву больше бронетехники, танков, артиллерийских систем, дальнобойных орудий и «безотлагательно начать обучение украинских пилотов на самолетах западного образца».

На авиации господин Кулеба сделал особый акцент, заявив, что «нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного образца», и выразив уверенность, что «это решение будет принято».

«Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией десятилетия в безопасность Европы»,— сказал дипломат, несмотря на многократно повторенный отказ со стороны представителей Запада, включая США, поставлять истребители.

Между тем итоговую пресс-конференцию Жозеп Боррель неожиданно начал не с Украины, а с Судана, посетовав, что мы имеем «кризис на кризисе». Достаточно долго дипломат рассказывал об успехах ЕС в эвакуации европейцев из охваченной боями страны (об этом подробно см. «Ъ-Онлайн»). «Но нельзя забывать и о суданцах,— сокрушался господин Боррель.— Они не могут покинуть страну, вынуждены оставаться, поэтому война должна быть остановлена».

После этого Жозеп Боррель перешел к Украине. Дипломат подтвердил приверженность ЕС поддержке Киева, пожурил всех, кто призывает к срочному примирению, особенно Китай и Бразилию, которым посоветовал для начала посетить Украину, и заверил, что военная поддержка со стороны союзников будет только возрастать. Господин Боррель постарался убедить журналистов, что все будет в порядке и с планом передачи Киеву 1 млн боеприпасов. По его словам, сейчас согласовываются детали схемы совместных заказов и закупок снарядов, чтобы «все было принято и вовремя поставлено». Однако корреспондентов его слова, похоже, не убедили, и они несколько раз возвращали дипломата к этому вопросу. В какой-то момент господин Боррель даже перешел на испанский, чтобы «его точно правильно поняли», а потом и вовсе спросил: «Может, кто-нибудь о Судане задаст вопрос?» Несмотря на все попытки вывести дипломата на какие-то подробности, он упорно настаивал, что ситуация под контролем и скоро все будет реализовано. Между делом он защитил Дмитрия Кулебу, которому, по его мнению, позволительно «использовать жесткий язык» и требовать «больше, и больше, и больше» в сложившейся ситуации.

Боррель умиротворяет

Тем временем среди обозначенных тем повестки 24 апреля — Судан, Тунис, Молдова, Ливан, Ближний Восток — далеко не первым номером значился и Китай. Однако посол КНР во Франции Лу Шае в конце прошлой недели, комментируя статус Крыма, внезапно заявил, что «даже страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, поскольку нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств». Отказ представителя Пекина признать суверенитет бывших советских республик спровоцировал скандал. И хотя к утру понедельника Китай удалил высказывание посла со своих официальных ресурсов, в частности из аккаунта дипмиссии КНР во Франции в мессенджере WeChat, а представитель МИД Китая Мао Нин опроверг слова дипломата, заверив в уважении суверенитета всех постсоветских стран, возмущений на встрече в Люксембурге было уже не избежать.

При этом возмущался не только глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, потребовавший от руководителей китайских дипмиссий в странах Балтии прояснить позицию Пекина в отношении их независимости. Пообещал уделить отдельное внимание во время заседания заявлениям господина Лу и господин Боррель. По его словам, министры в целом намеревались обсудить «китайскую проблему» в рамках подготовки к саммиту ЕС в июне, «на котором будут проведены переоценка и перекалибровка стратегии отношений с Китаем».

Впрочем, на пресс-конференции Жозеп Боррель, комментируя китайский вопрос, звучал более примирительно. Он заверил, что ЕС удовлетворен тем, что МИД КНР отмежевался от слов своего посла.

И хотя журналисты вновь и вновь пытались вернуть господина Борреля к высказываниям господина Лу, он из раза в раз повторял: «Китай дистанцировался от этих слов», «Посмотрите официальное заявление МИД Китая», «Инцидент был прояснен» и так далее. При этом он подтвердил, что на июньском саммите будущее отношений КНР и ЕС будет подробно обсуждаться, подчеркнув, что в некоторых сферах Брюсселю без Пекина не обойтись.

На фоне этого скандала особенно острой выглядит статья издания Politico от 24 апреля о разногласиях между Францией и Германией, а также институтами ЕС в отношении перспектив взаимодействия с КНР. В частности, Париж и Берлин по-разному смотрят на будущее замороженной инвестиционной сделки между Пекином и Брюсселем, заключенной в 2020 году. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает необходимым «срочно реанимировать» соглашение, а канцлер ФРГ Олаф Шольц, напротив, выступает за его скорейшее возобновление. Кроме того, нет единого мнения и среди структур ЕС. Так, в Европарламенте возвращение к сделке считают недопустимым до тех пор, пока против ряда его членов действуют китайские санкции. Зато председатель Евросовета Шарль Мишель надеется реанимировать соглашение. Мешает ему в этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую беспокоят «растущая агрессия за рубежом и репрессии внутри» Китая.

В то же время президент Франции после поездки в Китай заявил, что Европа не должна следовать в русле политики Вашингтона в отношении Пекина и ей следует проявить большую самостоятельность, в частности избегать конфронтации с КНР из-за Тайваня. Это, в свою очередь, не понравилось уже другим союзникам Парижа по ЕС, некоторые из которых не хотели бы столь явного противопоставления Европы и Америки в столь глобальных вопросах. Другими словами, заявленная господином Боррелем «перекалибровка» в июне не обещает быть гладкой.

Алексей Забродин