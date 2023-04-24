LVMH стал первой европейской компанией с капитализацией $500 млрд

Французский производитель премиальных товаров и продуктов Louis Vuitton Moet Hennessy стал первой европейской компанией, достигшей рыночной капитализации в размере $500 млрд, также став самой дорогой публичной компанией в Европе. До этого момента отметку в $500 млрд преодолевали лишь американские корпорации — Apple, Microsoft, Google, Amazon, Berkshire Hathaway, Tesla, General Electric, Johnson & Johnson и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также китайская нефтегазовая компания Petrochina и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

Росту котировок LVMH в последнее время способствовали хорошие продажи, особенно в Китае. По итогам первых трех месяцев года выручка выросла на 17% и составила €21,04 млрд — это вдвое превысило прогнозы аналитиков. Только с начала нынешнего года акции LVMH прибавили в цене 30%.

Евгений Хвостик