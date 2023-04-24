Дмитрий Песков назвал доносы отвратительными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что доносы всегда были «отвратительными» и остаются таковыми и сейчас. Так представитель Кремля ответил на вопрос, как он относится к участившимся в последнее время доносам, в частности, на заслуженного артиста России Данилу Козловского.

«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет»,— сказал Дмитрий Песков журналистам во время пресс-подхода (цитата по «Интерфаксу»).

Жалобу в отношении Данилы Козловского направил глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин. Он обратился в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания актера по статье о дискредитации армии и призывах к экстремистской деятельности. В своем обращении господин Бородин указал на высказывание Данилы Козловского в интервью от 14 апреля 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Данила Козловский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Данила Козловский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Виталий Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить разных российских деятелей по ряду административных и уголовных нарушений. За последние недели он попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом), Дианы Арбениной, Валерия Меладзе.

Лусине Баласян