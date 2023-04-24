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Коммерсантъ FM
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Рамзан Кадыров назначил своего племянника Хамзата Кадырова советником по силовому блоку Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о назначении советником по силовому блоку региона своего племянника Хамзата Кадырова. Об этом глава республики сообщил в Telegram-канале.

«В понедельник на совещании в Грозном представил на должность советника-помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами»,— написал Рамзан Кадыров.

1 февраля глава Чечни назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений республики. Рамзан Кадыров тогда охарактеризовал своего племянника как «талантливого и исполнительного руководителя». До вступления в должность вице-премьера Чечни Хамзат Кадыров был министром спорта республики, а до этого занимал пост главы Курчалоевского района.

15 марта Рамзан Кадыров назначил свою дочь, 20-летнюю Хутмат Кадырову, на должность куратора здравоохранения в правительстве республики. До этого она работала заместителем руководителя секретариата главы Чечни, занималась вопросами борьбы с коронавирусом.

Ранее Рамзан Кадыров говорил, что он назначает своих родственников на государственные должности в республике потому, что доверяет им. Критику подобных кадровых решений он назвал неуместной.

Эрдни Кагалтынов

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