Огонь дошел до Кургана

Власти Курганской области запросили поддержку главы МЧС для борьбы с крупным пожаром в регионе. В деревне Логоушка сгорели два десятка домов, проводится эвакуация жителей. К вечеру стало известно, что огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост» в областном центре. Таким образом, за минувшие несколько суток это уже второе масштабное ЧП, которое угрожает жизнедеятельности ряда населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Курганской области

Фото: МЧС России по Курганской области Пожар в Курганской области

Фото: МЧС России по Курганской области

В Курганской области разгорелся крупный пожар в деревне Логоушка Кетовского округа (20 км от Кургана). По данным, опубликованным областным ГУ МЧС в 17:45 по местному времени, огонь уже охватил 20 жилых домов и столько же нежилых построек на площади 6 тыс. кв. м. Кроме того, горит сухая растительность на площади 80 га.

«К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России»,— информируют в управлении Министерства чрезвычайных ситуаций. Ранее ведомство опубликовало кадры эвакуации жителей горящей деревни в пункты временного размещения (ПВР). «Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха +25 градусов»,— сообщили в ГУ МЧС.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале охарактеризовал ситуацию в населенных пунктах Кетовского округа, а также в микрорайонах Утяк и Зайково Кургана как очень сложную. По его словам, регион просит помощи у главы МЧС.

«Пожары произошли сразу с нескольких сторон города. Противопожарные службы постоянно перебрасывают ресурсы, борясь с огнем. Два часа назад переговорили с министром МЧС, запросили срочную поддержку. Органы власти совместно с сотрудниками полиции ведут эвакуацию. Просьба помогать им осуществлять свою работу. В случае опасности эвакуироваться самим и позаботиться о своих родственниках и детях»,— написал глава региона.

Господин Шумков сообщил, что для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернут пункт временного размещения в загородном оздоровительном лагере «Звездный» в Кетовском округе.

ПВР для жителей Логоушки ранее развернули в селе Сычево, но затем перенесли в профилакторий Курганской государственной сельскохозяйственной академии в селе Лесниково. Пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната эвакуировали в учреждение соцзащиты в селе Кипель.

Как сообщают в управлении ГИБДД УМВД России по Курганской области, с 15:20 по местному времени на территории Кетовского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации.

«Автодорога "Иртыш» в районе станции Введенское и деревни Логоушка в направлении областного центра находится под контролем дорожных полицейских. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и осуществляют сплошную остановку транспорта, проводят беседы с водителями, обращают внимание на необходимость снижать скорость до безопасной, а также предлагают отказаться от поездок по автодороге "Иртыш" на территории Кетовского округа либо найти альтернативные пути объезда»,— сообщают в ведомстве.

Около 19 часов по местному времени Вадим Шумков сообщил, что огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост» в областном центре. «Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров»,— проинформировал глава региона.

Между тем глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рано утром 27 апреля прибыли в эпицентр другого ЧП — в поселок Сосьва, в котором пожар уничтожил дома более 600 человек. Они встретились с жителями поселка и провели координационное совещание по ликвидации последствий ЧС. Глава региона поручил восстановить жилой фонд в Сосьве в течение одного строительного сезона, построить в поселке 60-квартирный дом и индивидуальные модульные дома. Александр Куренков отметил, что на каждую семью, пострадавшую от пожаров, сформируют паспорт, в котором будет собрана вся информация о членах семьи, нанесенном пожаром ущербе и конкретных потребностях людей.

Для компенсации ущерба погорельцам из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. В пресс-службе МЧС России сообщили, что первые денежные выплаты будут направлены адресатам уже 27 апреля.

По данным ведомства, пострадавшим также направят гуманитарную помощь, для ее распределения в Сосьве создан сортировочный пункт.

Евгений Куйвашев в связи с масштабными пожарами с 26 апреля ввел режим чрезвычайной ситуации в Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Согласно указу губернатора, наибольший ущерб огнем кроме Сосьвы нанесен поселку Таежному, деревне Неустроева и городу Карпинску.

Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о результатах встречи с жителями поселка Сосьва, потерявшими жилье в результате пожара.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «После общения с людьми связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем»,— цитирует господина Пескова «РИА Новости».

«Почти каждый год неожиданно случаются какие-то катастрофические явления с пожарами,— комментирует ситуацию эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин (с 2000 года принимает активное участие в тушении природных пожаров, проводит обучающие семинары для инспекторов особо охраняемых природных территорий.— "Ъ").— Хотя понятно, что причина весенних пожаров всегда одна — это человек. Нет других природных причин пожаров в это время. Люди начинают активно выжигать траву вокруг своих населенных пунктов или на полях. Плюс безалаберность, которая была как раз в поселке Сосьва».

Господин Крейндлин пояснил, что, согласно данным космической съемки, лесопилка в Сосьве горела с 14 апреля, но «с этим никто ничего не делал»: «Скорее всего, от лесопилки загорелась трава вокруг, а от травы все начало переходить на дома и строения».

Артур Якушко, Челябинск; Екатерина Якушева, Екатеринбург; Полина Ячменникова