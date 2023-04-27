Прибыль российского TikTok выросла за год в 10 раз

В 2022 году, вопреки приостановке монетизации в России, прибыль российского TikTok (ООО «ТикТок Рус») выросла в 9,8 раз по сравнению с годом ранее и составила 530,3 млн руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности компании, которые приводит РБК.

Выручка российского TikTok за год упала на 29%, составив 2,36 млрд руб. При этом 1,4 млрд руб. выручки принесла реклама (в 2,5 раза меньше, чем годом ранее), остальное — это маркетинговые и консультационные услуги для материнской компании TikTok.

Как уточняется в отчетности, из-за отсутствия таргетированной рекламы и, как следствие, снижения выручки компании пришлось прекратить трудовые отношения с основной частью работников в России. Таким образом, в конце 2022 года в российском TikTok работали 67 человек вместо 354 человек годом ранее. На выплаты из-за увольнений сотрудников компания отдала 112,5 млн руб.

TikTok приостановил монетизацию в России 6 марта 2022 года из-за начала военной операции на Украине. Это также затронуло размещение таргетированной рекламы, ориентированных на российских пользователей. Кроме того, платформа запретила пользователям из России загружать контент и вести трансляции.

Анастасия Ларина