Китай начал с гонца

Не каждый телефонный разговор лидеров двух государств становится мировой новостью, но беседа главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского таковой, очевидно, стала. Событие положительно оценили и в Москве, и в Вашингтоне, и в Киеве. Есть надежда, что оно будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта, хотя президент Зеленский подчеркнул лишь, что этот разговор может дать «мощный толчок» в отношениях с КНР. Со своей стороны председатель Си распорядился отправить в Киев делегацию для поиска «политического урегулирования украинского кризиса». Возглавит ее хорошо известный в Москве человек — бывший посол в РФ Ли Хуэй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пекин планирует направить в Киев спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии. Эту должность занимает хорошо известный в Москве бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Пекин планирует направить в Киев спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии. Эту должность занимает хорошо известный в Москве бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Телефонный разговор лидеров Китая и Украины ожидался давно, однако все равно получился внезапным. За последние 14 месяцев не раз отмечалось, что между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином не происходило никаких контактов, хотя украинский президент периодически изъявлял желание поговорить с председателем КНР. 20 марта 2023 года газета The Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин думает совершить звонок в Киев после поездки в Москву, куда он в тот момент прибыл с визитом. О том, когда этот разговор состоится, спрашивали даже помощника президента РФ Юрия Ушакова, который тогда заверил: китайский лидер «занят» и вряд ли будет говорить с Киевом из Москвы.

Среди прочих, президент Франции Эмманюэль Макрон, посещая в начале апреля Пекин, уговаривал Си Цзиньпина позвонить президенту Украины. У господина Макрона в Китае были, конечно, и другие дела, но в Париже признавались: полученное от господина Си согласие на звонок «уже станет успехом».

В КНР от контактов с Украиной на высшем уровне не отказывались, но всякий раз объясняли, что свяжутся, когда сочтут нужным. В итоге момент настал 26 апреля.

Первый отзыв о событии со стороны господина Зеленского был кратким. «Провел длительный, содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений»,— сказал президент. И хотя назначение нового главы дипмиссии Украины в Китае Павла Рябикина, ранее занимавшего должность министра стратегических отраслей, уже было значимым событием (посла в КНР не было с февраля 2021 года, когда умер предыдущий посол Сергей Камышев), других подробностей господин Зеленский не привел.

Зато в Пекине в этот день на официальные комментарии не скупились. Первой о содержании беседы поведала миру представитель МИД КНР Хуа Чуньин, опубликовавшая серию сообщений в Twitter. Позднее госагентство «Синьхуа» продублировало эти сообщения со ссылкой на председателя КНР.

Согласно этим сообщениям, Си Цзиньпин сообщил Владимиру Зеленскому, что Китай «последователен и недвусмыслен в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной», а обе стороны должны «продолжать традицию взаимного уважения и искренности и продвигать китайско-украинское стратегическое партнерство».

Господин Си заверил, что в российско-украинском конфликте Китай «стоит на стороне мира» и его главное желание — «содействовать переговорам о мире».

«Диалог и переговоры — единственный жизнеспособный выход из украинского кризиса… Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной великой державой, Китай не будет безучастно наблюдать за кризисом в Украине, или “подливать масла в огонь”, или использовать кризис как возможность для извлечения выгоды»,— сообщило «Синьхуа» со ссылкой на лидера КНР.

По мнению председателя Си, «сейчас, когда рациональное мышление и голоса звучат все громче, важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса», которое позволит установить «прочный мир и стабильность в Европе».

С одной стороны, в прозвучавших словах было мало нового. Китай с самого начала масштабных боевых действий в прошлом году призывал к миру и диалогу и выражал готовность содействовать урегулированию. Правда, делал это немного своеобразно, по мнению многих международных игроков — например, опубликовав 24 февраля 2023 года «мирный план» из 12 пунктов. Все так или иначе вовлеченные в конфликт стороны сочли его оторванным от реальности. Сдержанную похвалу он вызвал разве что в Москве, и то с оговорками. С другой стороны, как отметили западные наблюдатели, на этот раз подобные тезисы прозвучали не абстрактно, а непосредственно в разговоре с одним из двух лидеров стран—участников конфликта.

Но был в разговоре председателя Си с господином Зеленским и принципиально новый момент, который в западных СМИ сочли сигналом о готовности КНР серьезнее включиться в урегулирование.

По итогам беседы Пекин решил направить «в Украину и другие страны» делегацию во главе со спецпредставителем правительства по делам Евразии «для углубленного общения со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса».

Эту должность занимает хорошо известный в Москве Ли Хуэй, бывший посол Китая в РФ.

Между тем в офисе президента Украины под вечер сообщили, что во время беседы лидеры нашли «точки соприкосновения» между китайским и украинским «мирными планами». В чем именно сошлись политики, уточнять не стали. Однако позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул, что в разговоре политики «отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины». «Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года»,— заявил господин Зеленский.

Контакт двух лидеров тем временем прокомментировали в Москве. В МИД РФ отметили «готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса» и увидели «широкое созвучие» российских «принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа». Впрочем, по словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, проблема кроется «не в недостатке хороших планов». «Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями»,— заявила она.

Не остался в стороне и Вашингтон. По словам координатора Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Штаты «приветствуют разговор», однако «слишком рано говорить о том, может ли он привести к какому-либо значительному движению в сторону мира».

Прокомментировал беседу и представитель французских властей, пожелавший остаться анонимным. Как передает телеканал France 24, Париж «поощряет любой диалог, который может способствовать разрешению конфликта».

Так или иначе, звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому показал, что намерения Китая вплотную заняться урегулированием конфликта не были чисто декларативными.

А факт отправки в Киев китайской делегации косвенно подтверждает утечки в СМИ о договоренности президента Франции и председателя КНР совместно подготовить к лету почву для будущего политического урегулирования украинского кризиса (см. “Ъ” от 20 апреля). И, судя по всему, нынешняя китайская ремарка про «рациональные голоса, звучащие все громче» — не что иное, как аккуратный реверанс в том числе и Парижу.

Алексей Забродин