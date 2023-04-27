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Коммерсантъ FM
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Квартальная прибыль Samsung упала на 95%

Сегодня южнокорейская корпорация Samsung сообщила, что в первом квартале ее общая выручка сократилась на 18%, до 63,8 трлн вон ($47,6 млрд) (.pdf). Операционная прибыль упала на 95%, до 640 млрд вон ($479 млн),— это стало рекордно низким показателем с 2009 года. Подразделение компании, занимающееся полупроводниками, показало убыток 4,6 трлн вон ($3,4 млрд).

Падение общей прибыли и убыток полупроводникового бизнеса эксперты и сама компания объясняют сокращением спроса и снижением цен на чипы на фоне перепроизводства полупроводников, начавшегося во второй половине прошлого года. Впрочем, в ближайшие месяцы компания ожидает постепенного восстановления спроса и цен на полупроводники и электронику в связи с сокращением складских запасов.

Фондовый рынок довольно спокойно отреагировал на слабые результаты первого квартала — котировки Samsung после публикации отчета выросли на 0,8%. Компания заранее предупреждала инвесторов о том, что квартальная прибыль будет в районе 600 млрд вон, а выручка лишь ненамного разошлась с ожиданиями аналитиков (63,8 трлн вон фактически, 63,9 трлн вон — прогнозы).

О развитии и проблемах мирового производства полупроводников — в материале «Ъ» «Перепроизводство заметно во многих сегментах рынка чипов».

Евгений Хвостик

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