Дело Михаила Абызова

Сотрудниками ФСБ 26 марта был задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Следственным комитетом России (СКР) ему предъявлено обвинение по двум статьям УК — о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии СКР, структуры господина Абызова продали четыре энергокомпании за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Свою вину Михаил Абызов не признал. Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых СКР считает его соучастниками. Последние новости и все самое важное о деле Михаила Абызова — в сюжете «Ъ».