Михаил Абызов инвестировал в солнце и дело

Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Уже имеющего 12-летний срок фигуранта взяли под стражу в рамках дела о хищении 1,3 млрд руб., принадлежавших Российской венчурной компании, которые были вложены в качестве инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. Господин Абызов утверждает, что не только непричастен к хищениям, но и сам пострадал от компании Alion, поскольку инвестировал в нее средства.

Михаил Абызов назвал себя потерпевшим от преступления, в котором его обвинили

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Михаил Абызов назвал себя потерпевшим от преступления, в котором его обвинили

Этапированный полтора месяца назад из ИК строгого режима №25 в Сыктывкаре в столицу 53-летний бывший чиновник и бизнесмен выглядел похудевшим, однако присутствия духа не утратил и улыбался. Когда устанавливали его личность, он представился индивидуальным предпринимателем.

Из зачитанного судьей ходатайства Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве следовало, что новое уголовное дело в отношении экс-чиновника было выделено из возбужденного еще в 2018 году дела.

Его фигурантами являлись бывший директор департамента инвестиций, член правления АО «Российская венчурная компания» (РВК) Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Оба в марте 2024 года уже были осуждены Тверском судом на шесть и пять с половиной лет лишения свободы соответственно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) под видом инвестиций в американскую компанию Alion Energy Inc., которая специализировалась на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций.

Согласно материалам дела, в декабре 2012 года господин Рязанцев, зная о том, что в АО РВК обсуждается выделение средств на развитие Alion Energy Inc., вошел в преступный сговор с членом ее совета директоров Михаилом Чучкевичем. С 2012 по 2016 год господа Рязанцев и Чучкевич через британский фонд RVC I LP перечислили по договорам займов в несколько траншей с расчетного счета АО РВК в ПАО «Бинбанк» $22,7 млн на счет Alion Energy Inc. При этом трансакции осуществлялись вопреки решениям совета директоров АО РВК, считавшего инвестирование в американскую компанию, находившуюся в предбанкротном состоянии, экономически необоснованным.

После того как бюджетные средства оказались в Alion Energy Inc., подельники перечислили их на счета других компаний, обналичили и присвоили. Ущерб АО РВК в рублевом эквиваленте составил почти 1,3 млрд руб. Интересно, что гендиректор РВК Александр Повалко, по заявлению которого и возбудили данное дело, в октябре 2024 года был сам осужден Таганским судом столицы за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), причинившими ущерб на несколько миллионов долларов.

Столичная полиция 11 сентября предъявила Михаилу Абызову обвинение в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) как одному из соучастников преступления. Вину он не признал.

Следователь Павел Дорохов просил санкционировать арест господина Абызова, апеллируя к тому, что фигурант обвиняется в совершении тяжкого преступления. Также он просил учесть «данные о его личности», а именно то, что бывший министр уже был осужден Преображенским судом столицы на 12 лет.

Он заявил, что причастность фигуранта к преступлению подтверждается как показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскных мероприятий в рамках «старого» уголовного дела, так и «новыми данными оперативных служб».

Просьбу следствия подержал прокурор, а вот сам господин Абызов и его адвокат Тимофей Гриднев выступили категорически против. Последний указал, что по закону человека можно отправить под стражу, если есть основания полагать, что он скроется от следствия и суда, воспрепятствует установлению истины по делу или совершит иные преступные действия.

«Мне представляется, что изолятор №99/1 ("Кремлевский централ".— “Ъ”), это то самое место, в котором мой подзащитный ничего подобного сделать не может»,— сказал защитник. Он попросил ходатайство следствия отклонить.

Сам господин Абызов выступил с целой речью. Он заявил, что удивлен просьбой следствия, поскольку не сможет из изолятора ни мешать следствию, ни «давить» на свидетелей.

«Поэтому доводы следователя, поддержанные прокуратурой, не соответствуют действительности от слова вообще»,— сказал арестованный еще в 2019 году и поднаторевший в юриспруденции фигурант. Он отметил, что при избрании меры пресечения закон обязывает суд изучить вопрос о причастности задержанного к инкриминируемому преступлению. «Этот вопрос является для меня самым важным»,— подчеркнул господин Абызов.

Он утверждал, что из фабулы предъявленного ему обвинения «абсолютно не вытекает» его «причастность к преступлениям», за которые были осуждены Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич. Также следствие не представило доказательств, что он «был осведомлен о соответствующих событиях преступления и тем более принимал в них либо пассивное, либо вообще какое-либо участие».

Подследственный рассказал, что, как и многие другие инвесторы, он вкладывал деньги в компанию Alion, делая это через структуры, которыми владел, и декларируя это как госслужащий.

«Я не отрицаю того факта, что компании, доли в которых мне принадлежали, осуществляли такие инвестиции. Вместе с тем никакого отношения к хищениям средств РВК я не имел и иметь не мог»,— подытожил господин Абызов. Завершая свое выступление, он указал, что если и мог быть признан кем-то по делу, то, как и компания РВК, потерпевшим, так как тоже потерял деньги. Фигурант назвал подозрения в свой адрес «абсолютно беспочвенными и необоснованными».

Однако судья Ольга Семина, пробыв в совещательной комнате четверть часа, просьбу следствия удовлетворила, заключив Михаила Абызова в СИЗО до 6 декабря.

Его адвокат заявил, что обжалует это решение в апелляции. «В данном деле Михаил Абызов, как и компания РВК, является потерпевшим. Он также инвестировал значительные денежные средства в Alion, и данные инвестиции, как и в РВК, ему не вернулись»,— заявил “Ъ” Тимофей Гриднев.

В декабре 2023 года господин Абызов Преображенским судом Москвы был осужден на 12 лет лишения свободы за хищение в 2011–2014 годах в составе преступного сообщества 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» — крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Также было констатировано, что вопреки установленным законом запретам и ограничениям он участвовал в предпринимательской деятельности. Еще задолго до вынесения приговора, в 2020 году, Гагаринский суд Москвы взыскал с него и по иску Генпрокуратуры 32,5 млрд руб., вырученные от продажи в 2018 году акций «Сибэко». Приговор по первому делу устоял в апелляции. Однако кассационная жалоба экс-замминистра еще не рассмотрена.

Мария Локотецкая