Михаил Абызов ответил по всем пунктам

В Преображенском суде Москвы на процессе по делу о масштабных хищениях в составе организованного преступного сообщества (ОПС) выступил главный фигурант — бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Подсудимый отверг все обвинения, выдвинутые в его адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов отверг все обвинения в свой адрес

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Абызов отверг все обвинения в свой адрес

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К заседанию Михаил Абызов подготовил текст выступления, который занял несколько десятков листов. Стало ясно, что экс-министр, которому инкриминируют ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (легализация преступных доходов) УК РФ, готов высказать свою позицию по всем пунктам обвинения.

Напомним, господину Абызову вменили в вину создание совместно с гендиректором группы «Ру-ком» Николаем Степановым и его замом Максимом Русаковым преступного сообщества с целью завладения денежными средствами ОАО СИБЭКО и ОАО РЭС. Хищение, говорится в деле, было совершено путем заключения фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией Blacksiris Trading Limited, ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) по приобретению по завышенной стоимости акций четырех организаций, обслуживающих энергетические объекты.

В итоге, считает следствие, было похищено и легализовано 4 млрд руб.

Кроме того, при продаже акций ОАО СИБЭКО фигуранты якобы совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Руслана Власова и его заместителей Оксаны Роженковой и Яны Балан, которые, считает СКР, должны были скрыть тот факт, что Михаил Абызов являлся бенефициаром СИБЭКО и лично участвовал в сделке. С продажей акций СИБЭКО связано и обвинение господина Абызова в незаконном предпринимательстве, поскольку он участвовал в сделке, будучи министром. При этом следствие считало, что, выручив от этой сделки 32,5 млрд руб., господин Абызов их также легализовал, в частности, конвертировав в валюту.

В суде Михаил Абызов все обвинения отверг. Он заявил, в частности, что подкупать менеджеров СИБЭКО не было нужды, поскольку все и так знали, что он является бенефициарным владельцем компании. «Я сам официально извещал об этом налоговую службу, ФАС, правительство РФ и администрацию президента России,— заявил господин Абызов.— К тому же это было известно из многочисленных публикаций в СМИ, которые я никогда не опровергал».

Михаил Абызов также заявил, что при продаже в 2018 году акций СИБЭКО группе «Сибирская генерирующая компания» никому ущерба нанесено не было, поскольку сделка была проведена на «абсолютно рыночных условиях за цену, которая устроила всех участников». При этом, отметил подсудимый, были соблюдены «все корпоративные процедуры и получено соответствующее разрешение».

Соответственно, отметил господин Абызов, беспочвенно обвинение в легализации средств. Да и перевод их в валюту, подчеркнул он, проводился внутри одного банка — со счета на счет.

Особое внимание подсудимый уделил обвинению в организации им преступного сообщества «не позднее апреля 2012 года». «Если допустить что ОПС создавалось для хищения средств СИБЭКО, то начало этому сообществу должно было быть положено в году 2011-м»,— сказал экс-министр. Однако, по его словам, даже с предполагаемым соорганизатором ОПС Николаем Степановым он до апреля 2012 года встречался всего три раза. А до 2018 года (момента продажи акций СИБЭКО) и вовсе не знал большинство других подсудимых. Кроме того, напомнил Михаил Абызов, в примечании к новой редакции ч. 1 ст. 210 УК РФ указано, что «учредители, руководители и члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица», могут быть привлечены к уголовной ответственности только в том случае, если руководимые ими компании «были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений». Однако СИБЭКО или РЭС были созданы задолго до вменяемых фигурантам преступлений, подчеркнул экс-министр. К тому же, заметил господин Абызов, в этих компаниях работают тысячи человек, занимающихся конкретной работой, приносящей реальную прибыль.

«Участие в подобном сообществе есть проявление криминальной субкультуры и жизни,— добавил Михаил Абызов.— Поэтому сравнивать руководителей крупнейших компаний с убийцами и грабителями, опасными для общества,— полный бред». По его мнению, ст. 210 УК в деле понадобилась следствию для того, чтобы без проблем продлевать срок ареста фигурантов.

После заседания адвокат господина Абызова Александр Аснис опроверг “Ъ” появившиеся накануне сообщения о том, что днем ранее Михаил Абызов в своем выступлении возложил всю ответственность за совершенные преступления на подсудимого Николая Степанова, который «в знак протеста пересел в суде от Абызова в другую клетку».

Господин Аснис заявил “Ъ”, что его подзащитный приписываемых ему показаний не давал, а кроме того, господин Степанов просто не мог самостоятельно пересесть в другую клетку в зале суда. «Конвой всегда рассаживает подсудимых по своему усмотрению, от последних это не зависит»,— пояснил адвокат.

Алексей Соковнин