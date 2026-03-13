Бывшему министру Абызову продлили арест по делу о хищении у РВК

Тверской районный суд Москвы продлил до 15 июня 2026 года арест бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дело связано с хищением 1,3 млрд руб. у Российской венчурной компании (РВК). По версии следствия, господин Абызов и член правления РВК Ян Рязанцев вложили деньги в проекты американской компании Alion Energy Inc. При этом вложения произошли вопреки решениям совета директоров РВК, считавших инвестиции необоснованными. После того, как средства оказались в Alion Energy Inc., подельники перечислили деньги на счета других компаний и присвоили их себе.

В феврале 2026 года защита господина Абызова ходатайствовала о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности, так как вменяемый эпизод датируется 28 января 2016 года. Срок давности привлечения к ответственности по инкриминируемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) составляет 10 лет.

Михаил Абызов с 2023 года отбывает 12-летний срок за хищение 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании «Сибэко» и компании «Региональные электрические сети». Тогда же суд пришел к выводу, что бывший министр незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Обвинения в мошенничестве господин Абызов отрицает: он утверждает, что непричастен к хищениям и сам пострадал от компании Alion, так как инвестировал в нее средства.

Никита Черненко