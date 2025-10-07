Экс-министру Михаилу Абызову вменили в вину похищенные инвестиции на $5 млн

Как стало известно “Ъ”, вменяемая в вину бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову сумма хищений в размере 394 984 500 руб. составляет эквивалент $5 млн, перечисленных в качестве инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. в 2016 году. Об этом “Ъ” сообщил источник, близкий к следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Абызов

Он отметил, что, по версии МВД, Михаил Абызов действовал совместно с осужденными в 2024 году бывшим директором департамента инвестиций, членом правления АО «Российская венчурная компания» (РВК) Яном Рязанцевым и соучредителем фонда Bright Capital Михаилом Чучкевичем, а также с «иными неустановленными лицами».

$5 млн по курсу ЦБ РФ на дату перечисления американской корпорации средств, а именно 28 января 2016 года, и составляли почти 395 млн руб.

Михаилу Абызову, уже имеющему 12-летний срок по другому делу, ГУ МВД РФ по Москве 11 сентября инкриминировало мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предполагает до десяти лет колонии. Михаил Абызов вину не признал, заявив в ходе избрания ему меры пресечения, что сам инвестировал в проекты компании Alion и потерял деньги, а потому его нужно признавать потерпевшим наряду с РВК, а не обвиняемым.

Однако Тверской суд Москвы заключил его в СИЗО до 6 декабря. Тот же суд 25 марта 2024 года приговорил к шести и пяти с половиной годам колонии соответственно Яна Рязанцева и Михаила Чучкевича. Следствие полагает, что после того, как бюджетные средства оказались в Alion Energy Inc., сообщники перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили. Сами они вину отрицали, заручившись поддержкой занимавшего на тот момент пост бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Мария Локотецкая