МВД оценивает ущерб по новому делу экс-министра Абызова в 394 млн рублей

«Ъ» стали известны подробности нового дела, возбужденного против бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как рассказал источник, ущерб по делу составил 394 млн руб. Об этом также сообщили источники РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве с инвестициями АО «Российская венчурная компания» (РВК). 6 октября суд отправил Абызова в СИЗО на два месяца. Обвиняемый заявил, что должен быть признан пострадавшим по делу, так как вложенные в компанию деньги оказались неликвидны, и он понес убытки.

Михаил Абызов с 2023 года отбывает 12 лет строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество и коммерческий подкуп. Тогда министр с соучастниками похитили 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и «Региональных электрических сетей». По новому делу фигурант вину не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Абызов инвестировал в солнце и дело».

Никита Черненко