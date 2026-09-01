Михаил Абызов не признал вину по второму делу о хищении $5 млн у РВК
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов не признал вину по делу о хищении $5 млн (353,7 млн руб. на декабрь 2016 года) у Российской венчурной компании. Об этом сообщает ТАСС из зала Таганского суда Москвы.
Михаил Абызов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Предъявленное обвинение мне непонятно. Обвинение считаю незаконным и необоснованным»,— сказал Михаил Абызов на заседании. По ч. 4 ст. 159 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.
С 2023 года Михаил Абызов отбывает 12-летний срок по другому делу — о хищении 4 млрд руб. у энергетической компании «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», а также о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Абызов инвестировал в солнце и дело».
Таганский суд Москвы начал рассматривать второе уголовное дело против бывшего министра Михаила Абызова 25 августа 2026 года. Ему предъявлено обвинение в хищении 1,3 млрд рублей у Российской венчурной компании (РВК), по которому бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Михаил Абызов и член правления РВК Ян Рязанцев инвестировали средства в американскую компанию Alion Energy Inc. вопреки решениям совета директоров РВК. После этого, как утверждается, деньги были перечислены на счета других компаний и присвоены ими.
В октябре 2025 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Михаила Абызова по этому обвинению. Защита экс-министра в феврале 2026 года ходатайствовала о прекращении дела в связи с истечением срока давности, поскольку вменяемый эпизод датируется 28 января 2016 года, а срок давности по статье ч. 4 ст. 159 УК составляет 10 лет.