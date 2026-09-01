Михаил Абызов не признал вину по второму делу о хищении $5 млн у РВК

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов не признал вину по делу о хищении $5 млн (353,7 млн руб. на декабрь 2016 года) у Российской венчурной компании. Об этом сообщает ТАСС из зала Таганского суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Предъявленное обвинение мне непонятно. Обвинение считаю незаконным и необоснованным»,— сказал Михаил Абызов на заседании. По ч. 4 ст. 159 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.

С 2023 года Михаил Абызов отбывает 12-летний срок по другому делу — о хищении 4 млрд руб. у энергетической компании «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», а также о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Абызов инвестировал в солнце и дело».