Приставы начали конфисковывать имущество бывшего министра Михаила Абызова

Судебные приставы приступили к процедуре конфискации имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму почти 24 млрд руб. Это следует из судебных материалов, которые изучил ТАСС. Исполнительные листы были переданы профильной федеральной службе в конце прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов во время заседания суда в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Абызов во время заседания суда в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приставы должны изъять активы и денежные средства Абызова на 23,5 млрд руб., а также покрыть исполнительские сборы и задолженность, которые составляют 2,4 млрд руб. С 2020-го по конец 2024 года было открыто семь исполнительных производств, в том числе принудительное взыскание штрафа, размер которого составляет почти 80 млн руб., и ущерба на 1,5 млрд руб.

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным по ряду статей УК РФ. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 80 млн руб. Суд лишил экс-министра ордена Дружбы и запретил ему занимать должности с организационно-распорядительными функциями в госорганах на три года после освобождения.

Михаил Абызов не признал вину еще на стадии предварительного следствия. В декабре 2024 года осужденный обжаловал приговор за создание преступного сообщества и коррупционные преступления в кассационной инстанции.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Михаила Абызова все посрочно».