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Коммерсантъ FM
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Приставы начали конфисковывать имущество бывшего министра Михаила Абызова

Судебные приставы приступили к процедуре конфискации имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму почти 24 млрд руб. Это следует из судебных материалов, которые изучил ТАСС. Исполнительные листы были переданы профильной федеральной службе в конце прошлого года.

Михаил Абызов во время заседания суда в 2023 году

Михаил Абызов во время заседания суда в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Абызов во время заседания суда в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приставы должны изъять активы и денежные средства Абызова на 23,5 млрд руб., а также покрыть исполнительские сборы и задолженность, которые составляют 2,4 млрд руб. С 2020-го по конец 2024 года было открыто семь исполнительных производств, в том числе принудительное взыскание штрафа, размер которого составляет почти 80 млн руб., и ущерба на 1,5 млрд руб.

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным по ряду статей УК РФ. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 80 млн руб. Суд лишил экс-министра ордена Дружбы и запретил ему занимать должности с организационно-распорядительными функциями в госорганах на три года после освобождения.

Михаил Абызов не признал вину еще на стадии предварительного следствия. В декабре 2024 года осужденный обжаловал приговор за создание преступного сообщества и коррупционные преступления в кассационной инстанции.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Михаила Абызова все посрочно».

Фотогалерея

Дела правительственные

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В мае 2005 года в Швейцарии по запросу США был арестован экс-глава Минатома России Евгений Адамов. В декабре он был экстрадирован в РФ, где его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. В 2008 году суд приговорил экс-министра к пяти с половиной годам, позже срок был заменен на условный

В мае 2005 года в Швейцарии по запросу США был арестован экс-глава Минатома России Евгений Адамов. В декабре он был экстрадирован в РФ, где его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. В 2008 году суд приговорил экс-министра к пяти с половиной годам, позже срок был заменен на условный

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

15 ноября 2007 года был задержан замминистра финансов РФ Сергей Сторчак (в центре). Дело было связано с завышением суммы при реструктуризации долга Алжира перед РФ. Позже господина Сторчака отпустили под подписку о невыезде, а 31 января 2011 года его дело было прекращено «за отсутствием события преступления»

15 ноября 2007 года был задержан замминистра финансов РФ Сергей Сторчак (в центре). Дело было связано с завышением суммы при реструктуризации долга Алжира перед РФ. Позже господина Сторчака отпустили под подписку о невыезде, а 31 января 2011 года его дело было прекращено «за отсутствием события преступления»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

6 декабря 2013 года бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову (на переднем плане) было предъявлено обвинение в халатности в связи с расследованием мошенничества в ОАО «Оборонсервис». Установленный ущерб по делу превысил 5 млрд руб. В феврале 2014 года его уголовное преследование было прекращено по амнистии

6 декабря 2013 года бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову (на переднем плане) было предъявлено обвинение в халатности в связи с расследованием мошенничества в ОАО «Оборонсервис». Установленный ущерб по делу превысил 5 млрд руб. В феврале 2014 года его уголовное преследование было прекращено по амнистии

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

В апреле 2013 года против бывшего замминистра сельского хозяйства (в 2009–2010 годах) Алексея Бажанова (в центре) было возбуждено дело о мошенничестве. Ему вменялись хищение многомиллиардных кредитов и отмывание средств. Экс-чиновник провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. В июле 2024 года его дело было передано в суд

В апреле 2013 года против бывшего замминистра сельского хозяйства (в 2009–2010 годах) Алексея Бажанова (в центре) было возбуждено дело о мошенничестве. Ему вменялись хищение многомиллиардных кредитов и отмывание средств. Экс-чиновник провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. В июле 2024 года его дело было передано в суд

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

15 марта 2016 года был задержан замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (справа). Его обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В октябре 2017 года Григория Пирумова осудили на полтора года и освободили в зале суда, но в январе 2019 года приговор ужесточили до трех лет

15 марта 2016 года был задержан замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (справа). Его обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В октябре 2017 года Григория Пирумова осудили на полтора года и освободили в зале суда, но в январе 2019 года приговор ужесточили до трех лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: МЧС России

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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В мае 2005 года в Швейцарии по запросу США был арестован экс-глава Минатома России Евгений Адамов. В декабре он был экстрадирован в РФ, где его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. В 2008 году суд приговорил экс-министра к пяти с половиной годам, позже срок был заменен на условный

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

15 ноября 2007 года был задержан замминистра финансов РФ Сергей Сторчак (в центре). Дело было связано с завышением суммы при реструктуризации долга Алжира перед РФ. Позже господина Сторчака отпустили под подписку о невыезде, а 31 января 2011 года его дело было прекращено «за отсутствием события преступления»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

6 декабря 2013 года бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову (на переднем плане) было предъявлено обвинение в халатности в связи с расследованием мошенничества в ОАО «Оборонсервис». Установленный ущерб по делу превысил 5 млрд руб. В феврале 2014 года его уголовное преследование было прекращено по амнистии

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

В апреле 2013 года против бывшего замминистра сельского хозяйства (в 2009–2010 годах) Алексея Бажанова (в центре) было возбуждено дело о мошенничестве. Ему вменялись хищение многомиллиардных кредитов и отмывание средств. Экс-чиновник провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. В июле 2024 года его дело было передано в суд

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

15 марта 2016 года был задержан замминистра культуры РФ Григорий Пирумов (справа). Его обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В октябре 2017 года Григория Пирумова осудили на полтора года и освободили в зале суда, но в январе 2019 года приговор ужесточили до трех лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

14 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в центре) был задержан при получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 года он был приговорен к восьми годам и штрафу 130 млн руб. В апреле 2022 года суд освободил Алексея Улюкаева по УДО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено против замглавы МЧС Владимира Артамонова. В августе того же года суд признал его виновным в растрате более 1,3 млн руб. и приговорил к трем годам условно

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

26 марта 2019 года экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества. По версии следствия, структуры Михаила Абызова по завышенной цене 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний. В декабре 2023 года суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

3 июля 2020 года была задержана, а 6 июля арестована замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич (слева). По версии следствия, она с сообщниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств. В апреле 2022 года суд приговорил ее к шести с половиной годам

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 сентября 2020 года в Москве был задержан и на следующий день арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (в центре). Его обвинили в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. и хищении более чем 270 млн руб. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам колонии

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В октябре 2021 года по делу о мошенническом хищении около 50 млн руб. была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В марте 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, но в октябре Мосгоруд заменил ей реальный срок на условный с испытательным сроком пять лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

21 января 2022 года был арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев (в центре). По версии следствия, он совершил растрату на сумму более чем 720 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В июле 2023 года был задержан и арестован замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. По версии следствия, он получил взятку в размере 31,5 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

22 ноября 2023 года Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского (справа). Его обвиняют в крупном мошенничестве. Находится под домашним арестом

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

13 июля 2023 года задержан бывший замглавы МЧС Андрей Гурович (в центре). Ему инкриминировали нанесение ущерба в размере 350 млн руб. при строительстве госпиталя. В декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

23 апреля 2024 года был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки на сумму 1,18 млрд руб. Находится в СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В сентябре 2024 года бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью 20 млн руб. Находится в СИЗО

Фото: МЧС России

24 октября 2024 года был задержан действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников. Следствие подозревает его в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и участии в цепочке по хищению до 500 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию закрытых шахт. 25 октября Никулинский райсуд Москвы отправил его под домашний арест до 24 декабря

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вместе с Сергеем Мочальниковым был задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. По тому же делу ему вменяют более серьезную статью о мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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