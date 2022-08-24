Михаила Абызова освободили от активов

Как стало известно “Ъ”, суд снял арест с акций, принадлежащих экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Ранее он сам добивался отмены ограничений, наложенных на активы, чтобы добровольно погасить удовлетворенный Гагаринский судом иск Генпрокуратуры. Решение вызвало у подсудимого бурю негодования, так как он выплатил около 11 млрд из взысканных с него 32 млрд руб. Дело в том, что арестованные активы по рыночной цене оценивались почти в 40 млрд руб., а государство зачло их по номинальной стоимости в 10 млрд. Таким образом, господин Абызов не сможет рассчитаться акциями по предъявленным ему искам.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Абызов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С предложением снять арест с принадлежащих Михаилу Абызову акций выступила в прошлый понедельник замещающая ушедшего в отпуск главного гособвинителя второй представитель Генпрокуратуры Екатерина Фролова. Произошло это во время очередного заседания Преображенского райсуда, который для удобства участников проводит слушания 800-томного уголовного дела в помещении Мосгорсуда на Преображенском Валу. В нем экс-министр, напомним, обвиняется в организации преступного сообщества для совершения хищений (ст. 210 и ст. 159 УК).

Данное ходатайство прокурор обосновала тем, что вступило в силу решение Гагаринского райсуда, который, как сообщал “Ъ”, обязал экс-министра «Открытого правительства» выплатить по иску надзорного ведомства 32,5 млрд руб., незаконно полученных им в бытность чиновником. В июле этого года была изменена процедура взыскания — вместо «живых» средств на обращение в доход государства направили акции компаний АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», принадлежащих господину Абызову. Однако они оказались под арестом, когда бывший министр был еще только подследственным по уголовному делу. И делать что-либо с ними нельзя до вынесения приговора и определения судьбы вещдоков и имущества. «Это стало препятствием для исполнения, почему уважаемый прокурор и попросила суд арест отменить, но на самом деле тут все гораздо сложнее, чем кажется»,— пояснил “Ъ” один из адвокатов Михаила Абызова Тимофей Гриднев. По его словам, согласно оценке, проведенной Федеральной службой судебных приставов Минюста (ФССП), рыночная стоимость ценных бумаг составляет 39 млрд 801 млн 879 тыс. руб. Однако, как подчеркнул защитник, эти акции были переданы в распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом по номинальной стоимости в размере 9 млрд 785 млн 665 тыс. 250 руб., что на 30 млрд меньше их рыночной стоимости. И именно эта цена будет принята во внимание при исполнении судебного решения.

«Нам дали два дня подготовиться к ответу на предложение прокуратуры, который, естественно, был однозначно отрицательным»,— пояснил господин Гриднев. Представители защиты рассказали, что и сам Михаил Абызов в свойственной ему эмоциональной манере заявил о незаконности заявленных требований. По его мнению, они, с одной стороны, лишают его возможности исполнить в полном объеме решение Гагаринского суда и удовлетворить требования государства, а одновременно с другой — могут привести к лишению его остального имущества. К тому же, ранее экс-министр и сам предлагал передать государству акции «РЭС» и «Электромагистрали», но только по реальной цене, а «не кратно заниженной».

Впрочем, протесты подсудимого и его защиты впечатления на судью Веронику Сиратегян не произвели, и ходатайство обвинения она без колебаний удовлетворила.

«Мы обязательно обжалуем это решение в апелляционной инстанции как незаконное и несправедливое»,— сразу заявили защитники, отметив, что сейчас обжалуется и недавнее продление ареста экс-министра и остальных 11 подсудимых по нашумевшему «делу Абызова». Исключение в виде перевода под домашний арест было сделано, как рассказывал “Ъ”, только для подсудимой Екатерины Заяц, едва полностью не потерявшей зрение в СИЗО. Обвиняемые-мужчины просили сделать снисхождение и для остальных представительниц прекрасного пола, обещая не протестовать против своего собственного заключения, но суд был непреклонен.

Между тем сам господин Абызов, будучи общительным и жизнелюбивым человеком, как говорят в его окружении, даже в условиях строгой изоляции СИЗО «Лефортово» старается поддерживать по-человечески других заключенных, которых считает также незаконно арестованными. А в последнее время его соседом по камере стал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (судят по обвинению в организации убийств).

Сергей Сергеев