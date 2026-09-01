Михаил Абызов назвался потерпевшим

Таганский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Ему инкриминировали хищение $5 млн у Российской венчурной компании, которые были вложены в качестве инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. Свою вину подсудимый не признал, заявив о противоречивости выдвинутого обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов не признал вину, сообщив, что он сам потерпел по данному делу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Михаил Абызов не признал вину, сообщив, что он сам потерпел по данному делу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Доставленный под конвоем 54-летний фигурант бодро сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и числится индивидуальным предпринимателем. В самом начале процесса представитель потерпевшего — АО «Российская венчурная компания» (РВК) просил приобщить к делу иск на сумму причиненного компании ущерба. Однако подсудимый высказался против. Господин Абызов заявил, что за те же события, которые легли в основу его уголовного дела, в 2024 году были осуждены член правления АО РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. При этом к ним также предъявлялся аналогичный иск со стороны АО РВК. «Пока не ясно, в какой части он удовлетворен и оплачен, я возражаю»,— сказал подсудимый, назвавший заявленные требования двойным взысканием. Его адвокат добавил, что действия заявителя могут быть расценены как неосновательное обогащение, а потерпевший вправе обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства. Однако судья иск приняла, после чего прокурор огласил фабулу обвинения.

Из нее следовало, что Михаилу Абызову вменяется в вину хищение в 2016 году $5 млн, что по курсу ЦБ на то время составило 353 млн 777 тыс. 103 руб. Средства были выделены АО РВК американской компании Alion Energy Inc., которая специализировалась на развитии технологий в области солнечной энергетики.

По версии следствия, действовал господин Абызов не один, а в соучастии с членом правления АО РВК Яном Рязанцевым и соучредителем фонда Bright Capital Михаилом Чучкевичем, а также неустановленными лицами. По словам прокурора, будучи директором по стратегическим инвестициям АО РВК, господин Рязанцев выступил с докладом на совете директоров компании, «сообщив ложные сведения о финансовом положении компании Alion, а также о якобы имеющихся у нее успехах в сфере разработки новых технологий» и тем самым ввел в заблуждение членов совета директоров фирмы, среди которых также был и гендиректор АО РВК Александр Повалко. Последний сам в октябре 2024 года был осужден Таганским судом за злоупотребления служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), на четыре года колонии.

Находясь «под воздействием обмана», продолжил прокурор, члены совета директоров АО РВК единогласно приняли решение рекомендовать инвестиции в проекты за рубежом (которые, в частности, касались автоматической очистки панелей электростанций и системы ориентации на солнце) и выделили для этой цели $5 млн.

Бюджетные средства по договору займа в январе 2016 года были перечислены через британский фонд RVC I LP (дочерняя компании АО РВК) на счет Alion Energy Inc.

Следствие полагает, что полученные средства находившаяся в предбанкротном состоянии компания Alion (в настоящее время ликвидирована) не использовала по назначению — для развития компании и разработанных технологий. «Деньги были похищены и неустановленным способом распределены между соучастниками»,— сказал гособвинитель, констатировав, что господину Абызову вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет колонии).

Сам подсудимый заявил, что вину не признает, а предъявленное ему обвинение непонятно и противоречит приговору, который был вынесен в марте 2024 года Таганским судом по тем же обстоятельствам Яну Рязанцеву и Михаилу Чучкевичу, получившим по шесть лет заключения каждый. Правда, в их деле, заметил Михаил Абызов, датой окончания преступления следствие называло январь 2016 года, когда произошло первоначальное списание части $5 млн, что согласно вынесенному фигурантам и вступившему в силу приговору эквивалентно 394,9 млн руб. В первоначально вмененной ему версии обвинения, заявил подсудимый, следствие указывало аналогичную дату, а затем заменило ее другой — декабрем 2016 года, когда был получен последний транш. В итоге ему инкриминировали хищение иной суммы — 353,7 млн руб.

«В связи с этим мне непонятно, почему в моем деле, возбужденном ровно по тем же событиям, что в отношении Рязанцев и Чучкевича, и выделенном из их дела, время преступления было произвольно изменено на более позднее»,— возмутился фигурант, несколько слукавив.

Срок давности по вменяемому ему преступлению составляет десять лет, и в первоначальной редакции обвинения его уголовное преследование следовало прекращать, не доведя до суда.

Подсудимый отметил, что созданные с его участием компании наряду с РВК профинансировали проекты «на десятки миллионов долларов». «Мне непонятно, как я, выступавший наряду с РВК соинвестором и вложивший огромные соседства (в компанию Alion Energy Inc.— “Ъ”), в результате, по версии следствия, выступил стороной, которая похитила деньги у своих партнеров в неустановленное время, месте и при неустановленных обстоятельствах»,— возмутился подсудимый. А его адвокат заявил, что ввиду неконкретности обвинения, которое нарушает право подсудимого на защиту, дело вообще не должно рассматриваться в суде и его следует вернуть прокурору. Защитник назвал «ничем не обоснованным предположением» выводы следствия о том, что господин Абызов являлся бенефициаром фонда Bright Capital ltd, а компания ООО «Алион. Ру Инжиниринг» была якобы также подконтрольна ему. Он утверждал, что его клиент в преступный сговор с кем-либо не вступал и в приговоре по делу господ Рязанцева и Чучкевича «даже не упоминается». Сам господин Абызов в ходе своего повторного ареста в октябре 2025 года заявлял, что наряду с компанией РВК вложил большие средства в компанию Alion, делая это через структуры, которыми владел, и декларируя это как госслужащий. По мнению господина Абызова, он сам потерял деньги, поэтому его следовало признать не обвиняемым, а потерпевшим.

Допрошенный на заседании 1 сентября представитель АО РВК Владимир Локтионов сообщил, что всего компания РВК инвестировала в проекты компании Alion свыше $22 млн, но прибыли так и не получила. При этом он назвал вложения высокорисковыми. «А предполагает ли высокорисковый проект невозврат денежных средств?» — спросил представителя потерпевшего подсудимый и получил утвердительный ответ.

В 2023 году господин Абызов уже был осужден на 12 лет за хищение в составе преступного сообщества 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» — крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Свою вину господин Абызов по первому делу также отрицал.

Мария Локотецкая