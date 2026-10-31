Меркель призвала избрать женщину следующим президентом Германии
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предложила избрать женщину следующим президентом страны, пишет журнал Spiegel. Госпожа Меркель напомнила, что за 77 лет существования Федеративной Республики Германия (ФРГ) пост федерального президента никогда не занимала женщина.
По мнению бывшего канцлера, пришло время задуматься о том, чтобы изменить традицию избрания мужчин. Она добавила, что лично знает кандидаток, которые могли бы претендовать на этот пост, но конкретные имена называть не стала.
Выборы нового президента Германии запланированы на 30 января 2027 года, когда Федеральное собрание решит, кто станет преемником действующего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера. Председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер поддерживает кандидатуру председательницы ландтага Баварии Ильзе Айгнер. В Христианско-демократическом союзе рассматривают на этот пост несколько женщин — председателя бундестага Юлию Клекнер, министра образования Карин Приен и бывшую председательницу партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.