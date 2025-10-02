В отношении бывшего министра Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено ГСУ ГУ МВД. Источник «Ъ» сообщил, что Тверской суд арестовал его на два месяца, чтобы проводить следственные действия в столице. Абызов уже отбывает наказание в колонии строгого режима за коррупцию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Абызов

В середине сентября стало известно, что Абызова этапировали из колонии строгого режима в один из следственных изоляторов Москвы. Источники ТАСС сообщали, что перевод экс-чиновника в Москву мог быть связан с рассмотрением гражданских исков, по которым он проходит ответчиком.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы признал Михаила Абызова виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе о создании преступного сообщества, мошенничестве и коммерческом подкупе. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима и оштрафован на 80 млн руб. Другие фигуранты получили сроки от пяти до 12 лет колонии. Год спустя он обжаловал приговор.

