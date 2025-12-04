Экс-министру Абызову продлили срок содержания под стражей

Тверской районный суд Москвы продлил на три месяца и 10 суток срок ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Абызов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2023 году Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб. за создание преступного сообщества, мошенничество и коммерческий подкуп. Следствие установило, что в период с 2011 по 2014 годы бывший министр в составе преступного сообщества похитил 4 млрд руб. у «Сибэко» и компании «Региональные электрические сети».

6 октября 2025-го суд арестовал экс-министра на два месяца по новому делу. Его обвиняют в мошенничестве с инвестициями «Российской венчурной компании» (РВК). По данным следствия, сумма ущерба достигает 394 млн руб. Сам Михаил Абызов не признает вину по этому делу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Абызов инвестировал в солнце и дело».