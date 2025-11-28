Суд разрешил экс-министру Абызову работать на госслужбе после выхода из колонии

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил запрет на занятие Михаилом Абызовым руководящих должностей на государственной службе после отбытия наказания, передает ТАСС. При этом основной приговор по делу об организации преступного сообщества и мошенничестве оставлен без изменений — экс-министру назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф около 80 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пресс-службе суда сообщили, что кассационная коллегия исключила из приговора дополнительное наказание, предусматривающее запрет работать на госслужбе. Аналогичные ограничения сняты еще с четырех фигурантов дела. Приговор Преображенского районного суда Москвы, подтвержденный Мосгорсудом, осуждал господина Абызова по статьям УК, включая создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1), незаконное участие в предпринимательской деятельности и коммерческий подкуп.

В марте 2019 года ФСБ задержала Михаила Абызова в Москве по подозрению в хищении около 4 млрд рублей у сибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети» в период 2011–2014 годов. Другие фигуранты получили сроки от 5 до 12 лет лишения свободы. Некоторые из них уже вышли на свободу.

В настоящее время против господина Абызова продолжается расследование нового уголовного дела о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании, где сумма ущерба, по данным следствия, достигает 394 млн рублей. Экс-министр вину не признал.

Сейчас Михаил Абызов отбывает срок в колонии строгого режима в Коми. В сентябре 2025 года его вновь доставляли в Москву для следственных действий по новому делу.