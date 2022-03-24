Михаил Абызов хоть в чем-то согласился с обвинением

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Предварительные слушания по делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества, повторно начались в столице. Главный из двенадцати обвиняемых неожиданно согласился с требованием обвинения о снятии ареста с части счетов, чтобы обеспечить решение о взыскании с него 32 млрд руб. в пользу Пенсионного фонда. При этом фигуранты и их защита не согласны с порядком слушаний, который был определен судом в отсутствие большинства из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Михаил Абызов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Как рассказывал “Ъ”, изначально Генпрокуратура направила материалы громкого дела в Гагаринский райсуд. Там стадия предварительных слушаний была успешно пройдена за пару дней. Даже, как сообщал “Ъ”, назначили дату слушаний по существу, однако в последний момент коррективы внес Мосгорсуд, куда с апелляционной жалобой обратились адвокаты обвиняемых. Среди прочего они указывали, что Гагаринский суд ранее дважды выносил решения о конфискации у Михаила Абызова 32,5 млрд руб. и $22 млн, полученные им от незаконной предпринимательской деятельности в бытность чиновником. А потому, как считала защита, любой из судей Гагаринского суда может быть предвзятым в сложившейся ситуации. Довольно неожиданно для самих просителей жалоба была удовлетворена Мосгорсудом, который переправил дело в Преображенский райсуд. Там его «расписали» Веронике Сиратегян, возглавившей судейскую тройку.

Стоит отметить, что госпожа Сиратегян поучаствовала в ряде резонансных уголовных дел. В частности, именно она вынесла обвинительный, но все же условный приговор двум бывшим офицерам столичной пожарной охраны, которых признала виновными в халатности при организации тушения крупного возгорания склада на Амурской улице, когда погибли восемь их подчиненных. Также недавно она присудила ограничение свободы соратнице Алексея Навального Любови Соболь по «антисанитарному делу».

За несколько дней до повторных предварительных слушаний стало известно, что пройдут они все же не в Преображенском суде, где, как оказалось, нет помещения, чтобы вместить 12 подсудимых, десятки их адвокатов, конвой, секретарей и проч., а в Мосгорсуде.

Правда, количество обвиняемых, которых приходится доставлять из разных СИЗО, даже тут сыграло злую шутку. Напомним, что Михаил Абызов и 11 его предполагаемых сообщников, среди которых гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также предприниматели Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4, ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В среду конвой просто не успел вовремя собрать из разных СИЗО и доставить их всех к назначенному времени, и заседание началось почти с четырехчасовым опозданием.

В результате выступить, как сообщил “Ъ” один из адвокатов экс-чиновника Александр Аснис, успел фактически только прокурор.

Он попросил суд о частичном снятии ареста с имущества господина Абызова для исполнения решения о взыскании с него 32 млрд руб. Кроме того, он ходатайствовал о продлении срока ареста, наложенного на активы других подсудимых на шесть месяцев, чтобы обеспечить возмещение потерпевшим по уголовному делу причиненного им ущерба. «Михаил Анатольевич и его защита поддержали ходатайство прокурора об отмене ареста, чтобы обеспечить поступление средств в Пенсионный фонд РФ»,— сообщил защитник, отметив, что вместе с коллегами был против второго ходатайства, но суд удовлетворил оба.

В пятницу, когда слушания возобновятся, защита господина Абызова и остальных обвиняемых заявит свои ходатайства, которые, как ожидается, будут во многом повторять тезисы, ранее изложенные на первых предварительных слушаниях. Правда, адвокаты обещают и некие «новшества», в частности, в вопросе о возврате материалов дела в отношении всех категорически отрицающих свою вину фигурантов прокурору для устранения нарушений закона в рамках ст. 237 УПК РФ.

Надо также отметить, что в Первом апелляционном суде общей юрисдикции уже обжалована подсудность проходящего в стенах Мосгорсуда разбирательства, так как решение об этом принималось без участия ряда обвиняемых и их адвокатов. Кроме того, 11 апреля тот же горсуд должен рассмотреть жалобу на продление сроков содержания под стражей всем фигурантам Гагаринским судом. Как рассказывал “Ъ”, господин Абызов тогда заявлял, что готов сам остаться в СИЗО и не протестовать против этого, если суд освободит хотя бы под домашний арест женщин, проходящих по делу.

Сергей Сергеев