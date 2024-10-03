У Михаила Абызова все посрочно

Мосгорсуд фактически не изменил приговор в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, осужденного на 12 лет строгого режима за организацию преступного сообщества (ОПС). Апелляционная инстанция лишь сократила штраф в 80 млн руб. на 100 тыс. руб. При этом один из ближайших соратников экс-министра вскоре сможет выйти на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаилу Абызову утвердили приговор, лишь немного снизив сумму назначенного судом штрафа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаилу Абызову утвердили приговор, лишь немного снизив сумму назначенного судом штрафа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение судебной тройки предваряли последние слова осужденных. В довольно пространном выступлении экс-министр Абызов заявил, что в обвинении речь идет об экономических сделках с принадлежавшим ему имуществом и он не мог сам у себя украсть, а остальные претензии к нему надуманны. В связи с этим он просил оправдания по всем пунктам, а в случае если суд сочтет это невозможным — учесть все смягчающие обстоятельства в деле.

Михаил Абызов напомнил, что он и остальные осужденные провели в условиях тюрьмы от пяти и более лет и это более чем достаточное наказание, и попросил суд в случае отказа в оправдании этим и ограничиться. Отдельно он упомянул о конфискации активов, которая, по его мнению, если уж и будет применяться, то должна быть обращена только на него, поскольку остальные фигуранты не могут нести ответственность за сделки с его имуществом.

Мосгорсуд фактически оставил приговор Преображенского райсуда без изменений. Михаилу Абызову лишь сократили штраф в размере 80 млн руб. на 100 тыс. руб. и незначительно срезали срок ограничения свободы после освобождения.

Бывшему гендиректору компании «РуКом» Николаю Степанову, который приговор не обжаловал, согласившись с обвинением, срок в восемь лет сократили на два года. Учитывая, что он провел за решеткой около пяти с половиной лет, предприниматель вскоре сможет выйти на свободу.

В конце текущего или начале следующего года должна освободиться Инна Пикалова — единственная женщина—участница ОПС, остававшаяся по этому делу под стражей. Отметим, что перед судом руководитель офшора «Блэксирис Трэйдинг Лимитед» предстала как гражданка Украины, однако за время разбирательства ее родной Луганск стал российским.

Немного, на четыре месяца, тройка снизила наказание заместителю руководителя «РуКома» Максиму Русакову, которого обвинение считает одним из создателей ОПС.

Один из адвокатов Михаила Абызова Тимофей Гриднев заявил «Ъ», что его клиент «стоически» принял решение, категорически с ним не согласен, намерен обжаловать в кассационной инстанции и вообще «биться до конца».

Такой же позиции придерживается защитник Максима Русакова Алексей Поздняков, особо отметивший «Ъ», что у его клиента после смерти жены фактически без надзора остался сын.

Рассмотрение апелляционных жалоб Михаила Абызова и остальных осужденных по делу ОПС Преображенским райсудом 21 декабря 2023 года продолжалось в апелляционной инстанции Мосгорсуда с июня текущего года. В двух стеклянных аквариумах апелляции из двенадцати фигурантов оказались семеро. Ранее, в том числе в связи с отбытием сроков, освободили четырех из пяти женщин, фигурировавших в резонансном расследовании.

Почти у всех осужденных было по несколько адвокатов, которые работали по отдельным эпизодам, а потому даже оглашение их жалоб могло сильно затянуться. В связи с этим, по словам участников процесса, тройка судей попросила защиту не читать бумаги, которые они сами предварительно изучили, а говорить по существу дела.

Предполагалось, что разбирательство в таком формате пройдет в два-три заседания, а решение будет вынесено в середине лета. Но тут вмешались прокуроры. Надзорное ведомство не обжаловало решение суда, хотя назначенные фигурантам сроки оказались меньше запрошенных, но попросило возобновить судебное следствие. Прокуроры представили материалы о ходе исполнительных производств по изъятым у осужденных активам и предложили дать сторонам время на их изучение. Последнее не заняло много времени, но потом слушания несколько раз переносились из-за неявки заболевших защитников. В итоге новые прения прошли только в конце сентября, а последнее слово фигурантов и решение «тройки» прозвучали 3 октября.

Как сообщал «Ъ», Михаил Абызов и 11 других участников дела были признаны виновными после длившегося полтора года процесса. Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан в зависимости от роли каждого из них оказались организаторами или участниками ОПС (ст. 210 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и отмывания похищенного (ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия и суда, Михаил Абызов, Николай Степанов и Максим Русаков не позднее апреля 2012 года создали ОПС для хищения средств ОАО СИБЭКО и ОАО РЭС.

Преступная организация состояла из трех групп, действовавших в Новосибирске, Москве и за границей. В 2012–2014 годах участники сообщества, обманув акционеров компаний, обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией «Блэксирис Трэйдинг Лимитед» и СИБЭКО, а также РЭС по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. В итоге они обогатились на 4 млрд руб., которые конвертировали в валюту.

В дальнейшем Михаил Абызов, Николай Степанов, Максим Русаков, Олег Серебренников и «иные лица» для заключения договора купли-продажи акций СИБЭКО за 78 млн руб. подкупили гендиректора этого предприятия Руслана Власова, его заместителей Яну Балан и Оксану Роженкову. При этом Михаил Абызов, занимая госдолжность, вопреки запретам принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций ОАО СИБЭКО.

В результате члены ОПС извлекли преступный доход в сумме 32,5 млрд руб., часть которого в размере 18,9 млрд руб. легализовали также путем конвертации в валюту, после чего средства вывели за рубеж.

В октябре 2020 суд постановил взыскать с Михаила Абызова всю сумму дохода. Михаилу Абызову по совокупности преступлений суд назначил двенадцать лет строгого режима вместо запрошенных прокуратурой девятнадцати с половиной лет, штраф в размере 80 млн руб., а также лишил его права занимать госдолжности на три года с ограничением свободы на такой же срок и отобрал у него орден Дружбы.

Максиму Русакову, которого Следственный комитет РФ и суд сочли «соорганизатором» преступного сообщества, суд также назначил 12 лет и такой же штраф, что и Михаилу Абызову.

Остальные подсудимые получили от пяти до девяти лет колонии, но режим у большинства из них оказался общим, что позволило им зачесть проведенные дни в СИЗО как один за полтора дня в колонии. Активы, в том числе недвижимость фигурантов дела в общей сложности на 1,5 млрд руб., были обращены на погашение ущерба по делу.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев