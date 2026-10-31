MS NOW: США могут возобновить удары по Ирану 4 ноября

По данным издания, американские власти предупредили, что их союзникам нужно «подготовиться к короткой, но интенсивной серии ударов уже 4 ноября». При этом один из представителей стран Персидского залива заявил, что они «не удивятся», если некоторые государства региона «окажут сопротивление» нанесению ударов с баз на их территории.