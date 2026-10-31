MS NOW: США могут возобновить удары по Ирану 4 ноября
Администрация США информировала союзников в Персидском заливе о планах атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября. Об этом сообщает американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники.
По данным издания, американские власти предупредили, что их союзникам нужно «подготовиться к короткой, но интенсивной серии ударов уже 4 ноября». При этом один из представителей стран Персидского залива заявил, что они «не удивятся», если некоторые государства региона «окажут сопротивление» нанесению ударов с баз на их территории.
Как уточняет канал, США не наносили ударов по Ирану с 1 сентября, и Дональд Трамп обещал не совершать новых нападений до промежуточных выборов. В Белом доме отказались обсуждать возможные военные планы в отношении Ирана.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии. В июле Штаты возобновили удары по Ирану. По данным CNN, американские войска на Ближнем Востоке готовы будут начать «потенциально крупные» военные операции против Ирана «в течение 96 часов после получения приказа» от Дональда Трампа.