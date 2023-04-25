Активы уходят с молотка

Росимущество распродает активы Михаила Абызова: с молотка уже ушли ценные бумаги бывшего министра по делам «Открытого правительства», впереди аукцион по продаже его квартир в Хамовниках. Имущество было арестовано несколько лет назад, в марте 2022-го суд разрешил его продать. Однако быстро организовать торги не получилось, так как экс-чиновник оспорил решение. В начале этого года государству все-таки удалось реализовать именные акции общества «Промышленные технологии», которые принадлежали господину Абызову. Выставили их за символический 1 руб., через почти 200 тыс. шагов по повышению цены была определена финальная стоимость — более 96 тыс. руб. за весь пакет.

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Теперь подошла очередь двух квартир в 1-м Обыденском переулке в районе улицы Остоженка. Площадь каждой из них — около 160 кв. м, стоимость — от 110 млн руб. и 140 млн руб. Впрочем, не факт, что на имущество найдется покупатель, отметил директор аналитической платформы bnmappro Сергей Лобжанидзе:

«Чаще всего оценочная стоимость бывает существенно завышена. И 140 млн руб. здесь не предел. У нас в целом порядка 1 тыс. сделок за год проходит с недвижимостью дороже 70 млн руб. за лот. Рынок элитного жилья сейчас по предельной стоимости подразумевает, наверное, от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. за метр.

Что касается перспектив аукциона, то если все сделано по уму, то есть брокер начал рассылать своим потенциальным клиентам информацию о нем заранее, то он может быть успешным. Но если подготовки не было, то, скорее всего, торги пройдут незамеченными. Если говорить про локацию Остоженки, то тут даже больше вопрос не к расположению квартир, а к самим лотам.

Дом строился давно, и сейчас ряд проектных и девелоперских решений развивается в других локациях, например, в районе Третьяковки и Новокузнецкой. И если люди, которые будут участвовать в этих аукционах, в этом не разбираются и привыкли считать, что Остоженка — это круто, а такие точно есть, то сделка произойдет. Другое дело, что в этой недвижимости не всегда люди хотят декларировать полную ее стоимость, поэтому кто в итоге ее купит, в общем, вопрос. Может, появится игрок, который приобретет этот лот, чтобы потом перепродать».

С молотка должна была уйти еще одна квартира Михаила Абызова в доме в том же 1-м Обыденском переулке. Площадь ее значительно больше — 312 кв. м. Стоимость недвижимости приставы оценили в 412 млн руб. Информации об этом аукционе в открытом доступе пока нет.

Между тем приобретение таких объектов в будущем чревато для новых собственников судебными разбирательствами, подчеркнул руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин:

«У этих торгов есть такие специфические последствия, как возможность их оспаривания и признания в суде недействительными.

В таком случае, грубо говоря, имущество, возможно, потребуется возвращать обратно. В остальном это обычная сделка купли-продажи. По результатам торгов заключается такой же договор, он также регистрируется, вся информация вносится в реестр.

При этом прописка некоего лица в этом жилье только подтверждает факт нахождения человека в этом месте и не дает ему при этом никаких прав. Поэтому, если кто-то там прописан, то его достаточно легко можно и выписать оттуда».

Михаил Абызов был арестован в 2019 году, против него заведено четыре уголовных дела. Следствие обвиняет министра в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе и отмывании денег. Ранее по иску Генпрокуратуры суд взыскал с экс-министра и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд руб.

Фотогалерея Кто есть кто в деле Михаила Абызова Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Абызов, бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства» России

26 марта 2019 года был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене в 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний при их реальной стоимости, по оценкам следствия, в 186 млн руб. Арестован до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Сергей Ильичев, бывший генеральный директор компании ОАО «Региональные электрические сети»

По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В настоящее время задержан Фото: eseti.ru Александр Пелипасов, бывший генеральный директор компании ОАО «Новосибирскэнерго»

По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Галина Фрайденберг, заместитель гендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС

По данным следствия, является одной из соучастниц мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Арестована до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Николай Степанов, бывший руководитель бизнес-группы RU-COM

По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая Фото: PhotoXpress.ru Максим Русаков, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», гендиректор по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения в группе RU-COM

По данным следствия, один из участников мошеннической схемы в деле Михаила Абызова. Арестован до 25 мая Фото: eseti.ru Александр Аснис, директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры»

Адвокат экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Михаил Абызов, бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства» России

26 марта 2019 года был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене в 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний при их реальной стоимости, по оценкам следствия, в 186 млн руб. Арестован до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Сергей Ильичев, бывший генеральный директор компании ОАО «Региональные электрические сети»

По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В настоящее время задержан Фото: eseti.ru Александр Пелипасов, бывший генеральный директор компании ОАО «Новосибирскэнерго»

По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Галина Фрайденберг, заместитель гендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС

По данным следствия, является одной из соучастниц мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Арестована до 25 мая Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Николай Степанов, бывший руководитель бизнес-группы RU-COM

По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая Фото: PhotoXpress.ru Максим Русаков, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», гендиректор по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения в группе RU-COM

По данным следствия, один из участников мошеннической схемы в деле Михаила Абызова. Арестован до 25 мая Фото: eseti.ru Александр Аснис, директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры»

Адвокат экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Смотреть

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Иван Хорушевский