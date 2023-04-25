Активы уходят с молотка

Росимущество распродает активы Михаила Абызова: с молотка уже ушли ценные бумаги бывшего министра по делам «Открытого правительства», впереди аукцион по продаже его квартир в Хамовниках. Имущество было арестовано несколько лет назад, в марте 2022-го суд разрешил его продать. Однако быстро организовать торги не получилось, так как экс-чиновник оспорил решение. В начале этого года государству все-таки удалось реализовать именные акции общества «Промышленные технологии», которые принадлежали господину Абызову. Выставили их за символический 1 руб., через почти 200 тыс. шагов по повышению цены была определена финальная стоимость — более 96 тыс. руб. за весь пакет.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Теперь подошла очередь двух квартир в 1-м Обыденском переулке в районе улицы Остоженка. Площадь каждой из них — около 160 кв. м, стоимость — от 110 млн руб. и 140 млн руб. Впрочем, не факт, что на имущество найдется покупатель, отметил директор аналитической платформы bnmappro Сергей Лобжанидзе:
«Чаще всего оценочная стоимость бывает существенно завышена. И 140 млн руб. здесь не предел. У нас в целом порядка 1 тыс. сделок за год проходит с недвижимостью дороже 70 млн руб. за лот. Рынок элитного жилья сейчас по предельной стоимости подразумевает, наверное, от 1,5 млн руб. до 2 млн руб. за метр.
Что касается перспектив аукциона, то если все сделано по уму, то есть брокер начал рассылать своим потенциальным клиентам информацию о нем заранее, то он может быть успешным. Но если подготовки не было, то, скорее всего, торги пройдут незамеченными. Если говорить про локацию Остоженки, то тут даже больше вопрос не к расположению квартир, а к самим лотам.
Дом строился давно, и сейчас ряд проектных и девелоперских решений развивается в других локациях, например, в районе Третьяковки и Новокузнецкой. И если люди, которые будут участвовать в этих аукционах, в этом не разбираются и привыкли считать, что Остоженка — это круто, а такие точно есть, то сделка произойдет. Другое дело, что в этой недвижимости не всегда люди хотят декларировать полную ее стоимость, поэтому кто в итоге ее купит, в общем, вопрос. Может, появится игрок, который приобретет этот лот, чтобы потом перепродать».
С молотка должна была уйти еще одна квартира Михаила Абызова в доме в том же 1-м Обыденском переулке. Площадь ее значительно больше — 312 кв. м. Стоимость недвижимости приставы оценили в 412 млн руб. Информации об этом аукционе в открытом доступе пока нет.
Между тем приобретение таких объектов в будущем чревато для новых собственников судебными разбирательствами, подчеркнул руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин:
«У этих торгов есть такие специфические последствия, как возможность их оспаривания и признания в суде недействительными.
В таком случае, грубо говоря, имущество, возможно, потребуется возвращать обратно. В остальном это обычная сделка купли-продажи. По результатам торгов заключается такой же договор, он также регистрируется, вся информация вносится в реестр.
При этом прописка некоего лица в этом жилье только подтверждает факт нахождения человека в этом месте и не дает ему при этом никаких прав. Поэтому, если кто-то там прописан, то его достаточно легко можно и выписать оттуда».
Михаил Абызов был арестован в 2019 году, против него заведено четыре уголовных дела. Следствие обвиняет министра в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе и отмывании денег. Ранее по иску Генпрокуратуры суд взыскал с экс-министра и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд руб.
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Кто есть кто в деле Михаила Абызова
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