В Москве начали рассматривать второе дело Михаила Абызова
Таганский суд Москвы приступил к слушанию второго уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщили на заседании Мосгорсуда, который рассматривал апелляцию на решение продлить арест подсудимого.
Михаил Абызов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Прокуратура пока не огласила обвинение бывшему министру по второму уголовному делу, сообщил один из адвокатов Михаила Абызова. Процесс должен начаться 1 сентября.
Тем временем Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского суда о продлении ареста Михаила Абызова до 9 января 2027 года. Сам бывший чиновник в процессе не участвовал.
Михаила Абызова обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. у Российской венчурной компании (ч. 4 ст. 159 УК). По этому делу ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший министр вину не признает. С 2023 года он отбывает 12-летний срок по другому делу — о хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», а также о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
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Кто есть кто в деле Михаила Абызова
В марте 2026 года Следственный департамент МВД планирует завершить расследование уголовного дела о хищении 394 млн руб. у Российской венчурной компании (РВК) в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Защита Абызова направляла ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности, так как инкриминируемый эпизод датирован 28 января 2016 года, а срок давности по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет десять лет.
В октябре 2025 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Михаила Абызова по обвинению в хищении 1,3 млрд руб., принадлежавших РВК, которые были вложены в проекты американской компании Alion Energy Inc. Михаил Абызов утверждает, что сам пострадал от действий Alion Energy Inc., поскольку инвестировал в компанию личные средства, и его адвокат указывал, что в изоляторе он не может скрыться от следствия или воспрепятствовать установлению истины по делу.
Ранее, в марте 2024 года, Тверской суд осудил бывшего директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича за мошенничество в особо крупном размере под видом инвестиций в Alion Energy Inc. Тогда суд установил, что фигуранты похитили 1,3 млрд руб., а средства были перечислены на счета других компаний, обналичены и присвоены.