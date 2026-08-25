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В Москве начали рассматривать второе дело Михаила Абызова

Таганский суд Москвы приступил к слушанию второго уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщили на заседании Мосгорсуда, который рассматривал апелляцию на решение продлить арест подсудимого.

Михаил Абызов

Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Прокуратура пока не огласила обвинение бывшему министру по второму уголовному делу, сообщил один из адвокатов Михаила Абызова. Процесс должен начаться 1 сентября.

Тем временем Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского суда о продлении ареста Михаила Абызова до 9 января 2027 года. Сам бывший чиновник в процессе не участвовал.

Михаила Абызова обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. у Российской венчурной компании (ч. 4 ст. 159 УК). По этому делу ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший министр вину не признает. С 2023 года он отбывает 12-летний срок по другому делу — о хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», а также о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Фотогалерея

Кто есть кто в деле Михаила Абызова

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&lt;b>Михаил Абызов, бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства» России&lt;/b> &lt;br>26 марта 2019 года был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене в 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний при их реальной стоимости, по оценкам следствия, в 186 млн руб. Арестован до 25 мая

Михаил Абызов, бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства» России
26 марта 2019 года был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене в 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний при их реальной стоимости, по оценкам следствия, в 186 млн руб. Арестован до 25 мая

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>Сергей Ильичев, бывший генеральный директор компании ОАО «Региональные электрические сети»&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В настоящее время задержан

Сергей Ильичев, бывший генеральный директор компании ОАО «Региональные электрические сети»
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В настоящее время задержан

Фото: eseti.ru

&lt;b>Александр Пелипасов, бывший генеральный директор компании ОАО «Новосибирскэнерго»&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Александр Пелипасов, бывший генеральный директор компании ОАО «Новосибирскэнерго»
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>Галина Фрайденберг, заместитель гендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, является одной из соучастниц мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Арестована до 25 мая

Галина Фрайденберг, заместитель гендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС
По данным следствия, является одной из соучастниц мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Арестована до 25 мая

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;b>Николай Степанов, бывший руководитель бизнес-группы RU-COM&lt;/b> &lt;br>По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Николай Степанов, бывший руководитель бизнес-группы RU-COM
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Фото: PhotoXpress.ru

&lt;b>Максим Русаков, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», гендиректор по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения в группе RU-COM&lt;/b>&lt;br> По данным следствия, один из участников мошеннической схемы в деле Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Максим Русаков, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», гендиректор по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения в группе RU-COM
По данным следствия, один из участников мошеннической схемы в деле Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Фото: eseti.ru

&lt;b>Александр Аснис, директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры»&lt;/b> &lt;br>Адвокат экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова

Александр Аснис, директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры»
Адвокат экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Михаил Абызов, бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства» России
26 марта 2019 года был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене в 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний при их реальной стоимости, по оценкам следствия, в 186 млн руб. Арестован до 25 мая

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сергей Ильичев, бывший генеральный директор компании ОАО «Региональные электрические сети»
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В настоящее время задержан

Фото: eseti.ru

Александр Пелипасов, бывший генеральный директор компании ОАО «Новосибирскэнерго»
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Галина Фрайденберг, заместитель гендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС
По данным следствия, является одной из соучастниц мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Арестована до 25 мая

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Николай Степанов, бывший руководитель бизнес-группы RU-COM
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Фото: PhotoXpress.ru

Максим Русаков, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», гендиректор по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения в группе RU-COM
По данным следствия, один из участников мошеннической схемы в деле Михаила Абызова. Арестован до 25 мая

Фото: eseti.ru

Александр Аснис, директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры»
Адвокат экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года Следственный департамент МВД планирует завершить расследование уголовного дела о хищении 394 млн руб. у Российской венчурной компании (РВК) в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Защита Абызова направляла ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности, так как инкриминируемый эпизод датирован 28 января 2016 года, а срок давности по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет десять лет.

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Михаила Абызова по обвинению в хищении 1,3 млрд руб., принадлежавших РВК, которые были вложены в проекты американской компании Alion Energy Inc. Михаил Абызов утверждает, что сам пострадал от действий Alion Energy Inc., поскольку инвестировал в компанию личные средства, и его адвокат указывал, что в изоляторе он не может скрыться от следствия или воспрепятствовать установлению истины по делу.

Ранее, в марте 2024 года, Тверской суд осудил бывшего директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича за мошенничество в особо крупном размере под видом инвестиций в Alion Energy Inc. Тогда суд установил, что фигуранты похитили 1,3 млрд руб., а средства были перечислены на счета других компаний, обналичены и присвоены.

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