В Москве начали рассматривать второе дело Михаила Абызова

Таганский суд Москвы приступил к слушанию второго уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщили на заседании Мосгорсуда, который рассматривал апелляцию на решение продлить арест подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Михаил Абызов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Прокуратура пока не огласила обвинение бывшему министру по второму уголовному делу, сообщил один из адвокатов Михаила Абызова. Процесс должен начаться 1 сентября.

Тем временем Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского суда о продлении ареста Михаила Абызова до 9 января 2027 года. Сам бывший чиновник в процессе не участвовал.

Михаила Абызова обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. у Российской венчурной компании (ч. 4 ст. 159 УК). По этому делу ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывший министр вину не признает. С 2023 года он отбывает 12-летний срок по другому делу — о хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», а также о незаконном участии в предпринимательской деятельности.