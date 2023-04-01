Квартиру Михаила Абызова выставили на продажу за 411 млн рублей

Квартиру бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова выставили на торги за 411,56 млн руб., следует из информации «ГИС Торги». Квартира площадью 311,8 кв. м находится в Москве по адресу: 1-й Обыденский переулок, дом 5. Аукцион с шагом в 4 млн руб. пройдет на площадке «Сбербанк АСТ» 19 апреля, сообщает РБК.

Имущество бывшего чиновника на сумму 32 млрд руб. было арестовано по делу о незаконном предпринимательстве. По информации РБК, Федеральная служба судебных приставов в марте 2022 года вынесла постановление о продаже части арестованных активов господина Абызова, в том числе и квартиры на Обыденском переулке. Аукцион отложили, потому что бывший министр оспорил в суде оценку стоимости жилья. В марте текущего года коллегия Мосгорсуда отказала ему в пересмотре стоимости имущества, сообщает издание.

В апреле 2022 года Росимущество сообщило о том, что выставило на торги другую московскую квартиру господина Абызова, расположенную на проспекте 60-летия Октября. Начальная цена жилья площадью 135,4 кв. м была установлена на уровне 38 млн руб. Кроме того, по информации РБК, в доме в Обыденском переулке уже продано парковочное место за 11,3 млн руб.

Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также незаконном предпринимательстве. По версии следствия, Михаил Абызов, будучи министром по координации деятельности «Открытого правительства», участвовал в махинациях в продаже ценных бумаг. Свою вину экс-министр отрицает.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Михаила Абызова освободили от активов».

Эрдни Кагалтынов