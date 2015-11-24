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31 июля, среда
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31 июля, среда
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Главные анонсы 31 июля
30/07
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
30/07
Оппозиция сообщила о новой протестной акции 10 августа
30/07
WSJ: власти США могут оштрафовать Pamplona Михаила Фридмана
01:17
Суд закрыл дело Демпартии США против России
02:20
Россия полностью выплатила взносы WADA
01:59
Georgian Airways входит в грузовой бизнес на фоне запрета на прямое сообщение с РФ
01:40
Блокчейн позволил S7 увеличить продажи билетов
00:59
КНДР осуществила пуск нескольких снарядов
00:39
Минобороны вновь отказалось выплатить наградные вдове погибшего в Сирии военного
00:19
МАК рекомендовал проверить тормоза Ан-24 и Ан-26
30/07
Путин упростил получение автомобильных номеров
30/07
Россия отказалась обсуждать в Перу поддержку демократии в Венесуэле
30/07
Московская полиция заявила о вооруженных молотками и ножами митингующих
30/07
Небензя призвал ООН не распространять информацию из недостоверных источников
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(обновлено: 30.07.2019)
Деятельность "Сибур"
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СИБУР нарастил чистую прибыль и долг
Компания спешит достроить свой крупнейший проект «Запсибнефтехим»
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Sinopec переходит через Амур
Компания может получить 40% в газохимическом комплексе СИБУРа
1
СИБУР готов избавить «Газпром» от СУГ
Компания может расширить Амурский ГХК для их переработки
2
СИБУР пошел на повышение
Компания может увеличить мощность Амурского ГХК
«Запсибнефтехим» как стимул для IPO
Размещение акций СИБУРа может состояться после запуска завода
«Газпром» пристроил этан
Будущее Амурских ГПЗ и ГХК стало более определенным
Управление СИБУРа раздвоилось
В компании утвержден новый принцип руководства
СИБУР нашел деньги в госкорпорации
Соинвестором проекта «ЗапСибНефтехим» станет ВЭБ
Леонид Михельсон доверился Газпромбанку
Бизнесмен передал в управление часть акций СИБУРа
СИБУРу снова светит IPO
Основной акционер Леонид Михельсон считает размещение возможным после 2019 года
2
СИБУР вернулся к привычному
Кирилл Шамалов продал большую часть пакета Леониду Михельсону
СИБУР присадил неизвестного инвестора
"Уралоргсинтез" продан за 22 млрд рублей
СИБУР тянет на резину
Компания ждет пика спроса на каучуки
СИБУР стал немного китайским
Silk Road Fund окончательно договорился о покупке 10% в компании
СИБУР завели на биржу
Компания стала торговать газом на СПбМТСБ под давлением регулятора
ФАС всмотрелась в сжиженные газы
Регулятор подозревает СИБУР и «Газпром» в завышении цен
СИБУР поделился с акционерами доходом от подрядов
Совладельцы холдинга купили 50% НИПИГАЗа
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Фото дня: 30 июля
Сжигание чучела в Непале, промысел креветок в Бельгии, обед бегемота в зоопарке Чехии и другие яркие кадры
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Как прошел чемпионат самодельных летательных аппаратов в Москве
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Яркие кадры с забега ретро-автомобилей
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Фестиваль цветов в ГУМе, благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open в «Лужниках» и другие яркие события июля
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Как прошли военно-морские парады в Санкт-Петербурге и Севастополе
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Акции протеста в Москве
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«Успех может убить человека в человеке»
Как складывалась карьера Кевина Спейси
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Ура, каникулы-2019
Яркие кадры с заседаний Госдумы
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Что делать, если вы не согласны со штрафом за парковку
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Санта-Барбара наша: помните ли вы культовый сериал?
Как яркий стартап потерпел неудачу на бирже
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Чем рискуют массовые инвесторы на фондовом рынке
Как рынок междугородних перевозок сопротивляется переходу в онлайн
Чем грозит производителям пластиковых пакетов новая политика торговых сетей
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия