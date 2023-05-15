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Коммерсантъ FM
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В полиэтилене показались деньги

Совместный проект «Казмунайгаза» и СИБУРа оценен в $7,6 млрд

Казахстан раскрыл предварительную оценку стоимости завода по производству полиэтилена, который планируется построить в партнерстве с СИБУРом,— $7,6 млрд. Собеседники “Ъ” в отрасли считают эти оценки неокончательными, ожидая общий объем затрат на уровне около $10 млрд с учетом необходимой инфраструктуры для выделения и транспортировки этана. Наиболее вероятным рынком сбыта для проекта станет Китай.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Стоимость строительства газохимического комплекса по производству полиэтилена «Силлено» (совместное предприятие СИБУРа и «Казмунайгаза») в Казахстане составит $7,6 млрд. Такая оценка содержится в приложении к проекту постановления правительства Казахстана «Об утверждении комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023–2027 годы». Мощность завода запланирована на уровне 1,25 млн тонн. Построить его компании рассчитывают в 2023–2028 годах на собственные и заемные средства. Но, отмечает источник “Ъ”, конкретные сроки и стоимость проекта будут понятны после окончания стадии FEED, которую сейчас проходит проект. Как пояснял в начале года исполнительный директор по маркетингу и продажам СИБУРа Сергей Комышан, обычно проектирование занимает около года.

Доля СИБУРа в проекте — 40%.

Однако, как сообщил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, в ближайшее время в проект может войти третий участник за счет долей казахстанской и российской компаний.

В Казахстане СИБУР также находится в процессе получения 40% в проекте KPI Inc. по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

В самом СИБУРе “Ъ” пояснили, что полиэтиленовый проект в Казахстане интересен с точки зрения получения новых каналов сбыта с учетом того, что рынки РФ и СНГ будут профицитны к моменту ввода нового производства, так что существенная часть продукции будет направлена на экспорт. «При выходе на новые рынки СИБУР всегда рассматривает возможность партнерств с местными игроками. Это позволяет использовать их экспертизу и маркетинговые каналы для более эффективных внутренних продаж»,— объясняют в компании. Там напоминают, что аналогичный опыт у СИБУРа есть в рамках СП с Reliance в Индии.

Михаил Карисалов, гендиректор СИБУРа, 21 сентября 2022 года:

«Мы обсуждаем проект партнерства с Казахстаном, каких-либо санкционных ограничений Казахстан на сегодняшний день против России не выдвигает, и наши партнеры».

Ресурсной базой для комплекса станет Тенгизское нефтегазовое месторождение с аномально высоким содержанием этана (до 16%). Газ оттуда будет поступать на газосепарационную установку (ГСУ) мощностью 9,1 млрд кубометров сухого газа с извлечением до 1,5–1,6 млн тонн этана в год, который по трубопроводу будет поступать на площадку газохимического завода. Собеседники “Ъ” также отмечают, что дополнительно возможно использование газа с Кашагана. По данным источников “Ъ”, лицензиаром полимеризации может стать Chevron Phillips Chemical, подрядчиком строительства ГСУ — американская UOP.

Некоторые собеседники “Ъ” отмечают, что с учетом затрат на строительство ГСУ и этанопровода стоимость проекта может приблизиться к $10 млрд, что ставит под вопрос его экономическую целесообразность.

Например, проект СИБУРа «Запсибнефтехим» мощностью 1,5 млн тонн по полиэтилену стоил менее $9 млрд. В свою очередь, технический директор «Макстон-Инжиниринга» Александр Гадецкий считает стоимость в размере $7,6 млрд «вменяемой» с учетом похожей конфигурации полиэтиленовой части тобольского и казахстанского заводов. По его мнению, лицензиарами завода могут стать те же компании, которые участвовали в строительстве «Запсибнефтехима» (например, пиролиз строила немецкая Linde).

СИБУР просит зафиксировать цену на сырье для нефтехимии

Управляющий директор «Имплементы» Дмитрий Акишин отмечает, что спрос на полиэтилен в мире, вероятно, продолжит расти по 3–3,5% в год, немного опережая мировой ВВП, однако на эту нишу претендуют новые проекты в Северной Америке и Азии. Тем не менее, по его мнению, Китай в среднесрочной перспективе останется нетто-импортером полиэтилена и сможет обеспечить необходимый спрос для проекта «Силлено».

Ольга Мордюшенко

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