Взрыв на каучуке

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар. Два человека погибли, около двух десятков госпитализированы. По предварительным данным, взрыв газовой смеси и последующее возгорание произошли при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Остальные подразделения завода продолжают работать. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Первые сообщения о происшествии на предприятии «Нижнекамскнефтехим» (входит в «СИБУР Холдинг») поступили 31 марта около 14:00. Как выяснилось, на заводе произошло воспламенение газовой смеси, повлекшее взрыв и пожар. В ликвидации последствий ЧП принимало участие до 150 человек и 54 единицы техники МЧС. Также, как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального Минздрава, были задействованы 19 медицинских бригад, включая специалистов из Набережных Челнов, Республиканского центра медицины катастроф, и санитарная авиация. Через два часа спасатели отчитались о локализации пожара.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли не только в России, но и в Европе. Основано в 1967 году в Нижнекамске. В 2021 году в рамках сделки между ТАИФ и «СИБУР Холдингом» перешло под контроль последнего. Всего выпускает более 120 видов наименований продукции.

По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 20 были госпитализированы. В СМИ появились сообщения о якобы трех жертвах ЧП, но на заводе их не подтвердили. На месте помощь была оказана получившим легкие повреждения — порезы осколками выбитых стекол либо ушибы.

Как сообщили в пресс-службе компании, взрыв и пожар произошли при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Источник утечки пока не установлен.

Рисков дальнейшего распространения огня нет: на предприятии проведены регламентные отсечения оборудования и другие предусмотренные для подобных случаев технологические операции. Основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима», по данным компании, не пострадали и продолжают работу.

По данным аккредитованных лабораторий, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В результате взрыва и пожара повреждения получили жилые дома, расположенные вблизи предприятия: в ряде зданий выбило окна и зафиксированы трещины в оконных рамах, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Нижнекамская городская прокуратура также организовала собственную проверку.

После происшествия в Нижнекамске отменили все запланированные на вечер массовые мероприятия, включая культурные и спортивные.

Влас Северин, Казань