СИБУР сбили с курса

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Как стало известно “Ъ”, крупнейшая в РФ нефтегазохимическая компания СИБУР предложила правительству заморозить рублевые цены на сырье для нефтехимии. Ослабление рубля, по оценкам компании, может привести к снижению ее денежного потока на 200 млрд руб. в этом году в условиях, когда ФАС призывает нефтехимиков сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

СИБУР попросил ограничить цены на сырье для производства нефтехимической продукции, рассказали источники “Ъ”. С такой инициативой, по их словам, компания обратилась в письме к премьеру РФ Михаилу Мишустину. В качестве сырья СИБУР использует попутный нефтяной газ (ПНГ), широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту. Сейчас цена закупочных контрактов зависит от европейских котировок на это сырье и валютного курса, что в текущей ситуации приводит к росту стоимости сырья.

По мнению компании, расчеты по сырьевым контрактам должны производиться по «среднефактическим» рублевым ценам, которые сложились в течение трех месяцев до 22 февраля этого года, а затем индексироваться на уровне потребительской инфляции в РФ. В СИБУРе уверены, что описанная в письме мера позволит существенно ограничить рост цен на нефтехимическую продукцию. Крупнейшими акционерами компании являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Как сообщал “Ъ” 30 марта, Леонид Михельсон уже предлагал правительству зафиксировать курс на уровне 75 руб. за доллар при расчете НДПИ на газовый конденсат, чтобы сдерживать стоимость сырья для нефтехимии.

На данный момент нафта котируется на уровне $910 за тонну, что на 25% выше уровня начала года. В то же время в конце первой декады марта стоимость этого вида сырья превышала $1120 за тонну. Как отмечает один из источников “Ъ”, европейская цена в отдельные моменты вырастала в полтора раза с начала года, что с учетом эффекта курса было хотя и не смертельно, но болезненно для химических компаний. Цены на ПНГ, говорит один из участников отрасли, выросли не так сильно — на 10–15% с начала года, но это также усугубилось девальвацией рубля.

По словам собеседников “Ъ”, СИБУР оценил годовой эффект от изменения курса на свой операционный денежный поток в 180–200 млрд руб. в 2022 году. В четвертом квартале прошлого года доля сырья в себестоимости продукции СИБУРа составила 55%.

В СИБУРе от комментариев отказались. В пресс-службе правительства и Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”. В ФАС сообщили “Ъ”, что направили свою позицию в Минэнерго. «ФАС придерживается позиции не прямого госрегулирования цен, а насыщения внутреннего рынка и развития биржевой торговли»,— отметили в службе. При этом ФАС предлагает нефтехимическим компаниям отказаться в своих торгово-сбытовых политиках от привязки к зарубежным индикаторам цен и курсам иностранных валют, однако «при формировании цен организации могут использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы». Отметим, что в России базовые полимеры не торгуются на бирже, а ценообразование на внутреннем рынке традиционно строилось на основе экспортной альтернативы.

Главной проблемой для отраслевых игроков, говорят собеседники “Ъ”, станет фиксация отпускных цен на полимеры на внутреннем рынке, притом что цены на сырье останутся свободными. По мнению одного из них, в ближайшей перспективе у СИБУРа будут проблемы не столько в части химического бизнеса, сколько с продажей СУГ, который сейчас фактически невозможно вывезти за рубеж. В связи с избытком этого вида сырья СИБУР может снизить объемы закупки ШФЛУ у «Сургутнефтегаза», НОВАТЭКа и «Газпрома». Производителям придется снижать цены, что придет к удешевлению СУГ, говорят собеседники “Ъ”, отмечая, что процесс уже начался.

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко