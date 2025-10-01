СИБУР выплатит 22 млрд рублей дивидендов за I полугодие 2025 года

Собрание акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» согласовало выплату дивидендов за второй квартал и первое полугодие. На выплату дивидендов за первые полгода холдинг направит 21,7 млрд руб. — 8,6 руб. на акцию, следует из данных на сайте раскрытия информации.

За второй квартал СИБУР выплатит 4,4 руб. на акцию, всего — 11,2 млрд руб. В прошлом году за второй квартал холдинг выделил на дивиденды 31,7 млрд руб. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составят к 6 октября.

СИБУР крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Объем выпуска в 2023 году — 8 млн тонн продуктов нефтегазохимии без учета углеводородного сырья. В конце августа компания сообщила, что чистая прибыль холдинга по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 3,8%, до 139,76 млрд руб.