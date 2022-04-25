Нафтоящий праздник

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СИБУР и ТАИФ-НК, которая в начале апреля была вынуждена остановить производство из-за затоваривания нафтой, договорились о поставках на май по сниженным ценам. Но дальнейшее сотрудничество под вопросом и, по мнению экспертов, будет «мигающим». При этом сильнее позиция у покупателя, то есть у СИБУРа, который может найти альтернативных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

СИБУР и ТАИФ-НК (входит в группу ТАИФ, поставляет сырье входящему в СИБУР «Нижнекамскнефтехиму», НКНХ) подписали соглашение о поставках нафты на май, сообщили источники “Ъ”. По их данным, речь идет о фиксации цены на месяц в соответствии с рекомендациями ФАС об отвязке стоимости от экспортного паритета. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что, хотя поставки на НКНХ возобновятся с мая, в дальнейшем опять возможны разногласия по цене, которые приведут к прекращению закупок.

В СИБУРе не стали комментировать ситуацию. В ФАС отметили, что регулятор в начале апреля рекомендовал необходимые меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов и привязки к курсам иностранных валют. Также компаниям посоветовали преимущественно удовлетворять потребности на внутреннем рынке и не допускать экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров.

О том, что ТАИФ-НК приостанавливает работу нефтеперерабатывающих установок проектной мощностью 8 млн тонн нефти в год из-за отказа СИБУРа покупать прямогонный бензин, стало известно в начале апреля (см. “Ъ” от 8 апреля). Компания закупала около 1,3 млн тонн нафты в год, но на фоне разногласий по цене сократила потребление до минимума. В СИБУРе тогда поясняли, что компания на фоне ограничения экспорта сдерживает цены на полимеры для клиентов и пытается договориться о том же с поставщиками. Но ТАИФ-НК отказывалась снижать цены, которые традиционно в рамках формулы привязаны к экспортному нетбэку.

Также, по данным “Ъ”, стороны не смогли договориться о гибкости в объемах отгрузок. НКНХ остается единственным потребителем нафты с НПЗ, предприятия связаны продуктопроводом, тогда как СИБУР смог найти альтернативного поставщика.

Неопределенность в отношениях компаний может затянуться и ТАИФ-НК будет «включаться и выключаться» в зависимости от рыночной конъюнктуры, считает один из участников рынка. Другой добавляет, что ФАС «никакого влияния на отношения между компаниями не имеет и не может обязать ни одну из сторон выполнять свою рекомендацию, хотя часть отраслевых игроков по всей продуктовой цепочке, от сырья до высоких переделов пластика, договорилась о сдерживании цен».

По мнению независимого эксперта Леонида Хазанова, ТАИФ-НК будет отгружать НКНХ нафту по цене до 30 тыс. руб. за тонну с учетом, что «внутренний рынок нефтепродуктов сейчас затоварен, а поставки на экспорт идут с существенными сложностями». При этом, полагает эксперт, и ТАИФ, и СИБУР находятся «в одинаково трудном положении», поскольку санкции против России осложняют работу всем отечественным компаниям: зарубежные покупатели «осторожничают в отношении дальнейшего сотрудничества», а возможности российских «далеко не беспредельны».

Ольга Мордюшенко