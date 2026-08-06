Пластмассовый мир победил

СИБУР отозвал поданные в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) заявления об антидемпинговом расследовании против полимеров из Азербайджана и Туркменистана. Дело грозило повышенными пошлинами азербайджанской SOCAR, которая занимает 50% в поставках полипропилена в РФ. В обмен компания взяла на себя ценовые обязательства, за соблюдением которых будет следить ЕЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

ЕЭК прекратила антидемпинговые расследования в отношении полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), полипропилена (ПП) и его сополимеров из Азербайджана и Туркменистана. Соответствующие уведомления опубликованы на правовом портале ЕАЭС. Как отметила ЕЭК, расследования прекращены в связи с отзывом заявлений инициаторов — структур СИБУРа, в частности «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ).

В уведомлениях ЕЭК говорится, что комиссия продолжит следить за указанными рынками с учетом параметров поступивших в ходе расследования ценовых обязательств «СОКАР Полимер», структуры SOCAR, единственного азербайджанского производителя полиолефинов. По оценке Plastinfo, компания поставляла в Россию более 60% выпускаемых ПЭВП и ПП.

Расследования ЕЭК в отношениях полимеров из Азербайджана и Туркменистана начались в июле 2025 года.

На долю КОС и НКНХ за период с 2022 по 2024 год приходилось более 50% объема производства аналогичных марок ПЭВП и ПП. Российские предприятия указывали, в 2024 году эти товары продавались в ЕАЭС дешевле, чем на внутреннем рынке стран-поставщиков. Демпинговая маржа по полиэтилену из Азербайджана составила 19,9%, по полипропилену — 33,85%, по полипропилену и его сополимерам Туркменистана — 13,55%. Такие поставки, говорилось в материалах ЕЭК, оборачиваются потерями для российской нефтехимической отрасли. В июле текущего года расследования продлили до 23 октября.

В СИБУРе пояснили “Ъ”, что отозвали заявления, так как SOCAR приняла ценовые обязательства для поддержания здоровой конкуренции и сохранения исторического присутствия компании на рынке ЕАЭС. При этом ЕЭК ввела мониторинг за соблюдением этих обязательств, добавили в СИБУРе.

Председатель совета Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман говорит, что российскому рынку нужны материалы SOCAR, поскольку компания не ограничена в катализаторах или добавках, как производители РФ, и свойства некоторых ее марок отличаются в лучшую сторону. По его словам, ценовая политика SOCAR, как положено на цивилизованном рынке, следует за ценовым лидером РФ — СИБУРом, и «никакого демпинга не было с самого начала».

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что в текущей ситуации есть политическая составляющая: отношения России и Азербайджана налаживаются, что влияет и на торговлю.

В SOCAR комментарий не предоставили.

По словам гендиректора Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, самая частая и очевидная причина отзыва заявления — достижение компромисса между сторонами. «Например, экспортер мог добровольно согласиться взять на себя ценовые обязательства не продавать сырье ниже согласованной цены или ограничить объемы экспорта в РФ без введения официальных пошлин»,— поясняет она.

Глава Plastinfo Олег Буркут говорит, что потребление полипропилена в России сегодня находится на уровне 1,5 млн тонн, внутренние производственные мощности составляют 1,9 млн тонн, а после запуска Амурского ГХК СИБУРа и китайской Sinopec вырастут еще на 400 тыс. тонн. «Понятно, что при таком профиците государство должно защищать и поддерживать местное производство»,— отмечает эксперт. По его словам, на марки ПП производства SOCAR в российском импорте в 2025 году приходилось около 50%, или 110 тыс. тонн. И хотя на импорт ПП из Азербайджана действует ввозная таможенная пошлина в размере 6,5%, благодаря короткой логистике поставки из этой страны наиболее конкурентоспособные среди всех производителей дальнего зарубежья, продолжает господин Буркут. В свою очередь, для российских переработчиков пластмасс, добавляет аналитик, импортные поставки остаются ключевым рычагом в переговорах для получения скидок от местных производителей.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев