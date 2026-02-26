Чистая прибыль СИБУРа по МСФО выросла на 4,5% в 2025 году

Чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинга» в 2025 году выросла на 4,5% в годовом исчислении, достигнув 205 млрд руб. Об этом стало известно из отчета о финансовых результатах компании по МСФО за соответствующий период. При этом выручка компании снизилась на 10,4% и составила 1 049 млрд руб.

В компании объяснили рост чистой прибыли укреплением рубля и соответствующей переоценкой валютных долгов в 2025 году. Падение выручки связано со снижением цен на продукцию нефтехимии на мировом рынке, укреплением курса рубля, а также сокращением потребления синтетических материалов на внутреннем рынке в ряде отраслей — к примеру, в сферах строительства и транспорта. В этих условиях компания перенаправила часть продукции на экспорт — главным образом в страны Азии. Доля СИБУРа в несырьевом экспорте РФ достигла 2,5%, отмечают представители компании.

Показатель EBITDA упал на 22,5%, составив 370 млрд руб. Чистый долг компании увеличился на 21,5%, достигнув 1,048 трлн руб. Таким образом, отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025-го за год выросло с 1,8 до 2,8. Рост долговой нагрузки связан с активной стадией реализации инвестиционных проектов, отмечается в отчете. Объем инвестиций с прошлого года вырос в 1,5 раза. Со второй половины 2026-го начнется переход инвестиционных проектов в стадию эксплуатации, что окажет влияние на динамику долга, поделились ожиданиями в компании.

В конце августа СИБУР отчитался о снижении за первое полугодие 2025-го чистой прибыли на 3,8%, а выручки — на 7%. Показатель EBITDA тогда сократился на 16,7%.