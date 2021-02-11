СИБУР решил поторопиться с Амурским ГХК

СИБУР собирается ускорить на полгода запуск своей главной стройки — Амурского газохимического комплекса (ГХК), технически запустив его в 2024 году, а также удержать бюджет проекта в пределах $10 млрд. При этом пока компания не выбрала схему его совместного финансирования со своим партнером — китайской Sinopec, которая заплатила 18,3 млрд руб. за 40% в этом активе.

Крупнейший российский производитель нефтехимии СИБУР намерен ускорить на полгода запуск своего основного проекта — Амурского ГХК, строительство которого началось в прошлом году. Прежде компания называла сроки запуска в 2024–2025 годах. «Целевой срок завершения мы сократили примерно на полгода, поставив себе середину 2024 года как срок механического завершения проекта, и поставили себе внутреннюю цель по бюджету, не превышающую $10 млрд»,— сообщил журналистам глава СИБУРа Дмитрий Конов. До этого компания ориентировала рынок на сумму затрат в $10–11 млрд.

Партнером СИБУРа по Амурскому ГХК мощностью 2,7 млн тонн в год по базовым полимерам является китайская Sinopec, которая в прошлом году получила в проекте 40%. Как уточнил финансовый директор российского холдинга Питер О`Брайен, китайская компания компенсировала компании часть исторических затрат на проект, заплатив за вхождение в него 18,3 млрд руб. «Но надо учитывать, что уже сейчас сформированы другие активы и обязательства на балансе»,— отметил топ-менеджер. Напомним, что, как акционер, Sinopec берет на себя обязательства по обеспечению финансирования проекта.

При этом, как уточнил Дмитрий Конов, СИБУР и Sinopec пока окончательно не определили структуру совместного финансирования АГХК. В декабре 2020 года структура СИБУРа «Амурский ГХК» привлекла синдицированный кредит объемом до $1,5 млрд на один год.

Помимо строительства амурского комплекса СИБУР, по словам главы компании, также рассматривает экономически обоснованное расширение вышедшего в прошлом году на полную мощность «Запсибнефтехима».

Увеличение объемов и, соответственно, дополнительные инвестиции могут позволить компании претендовать на получение обратного акциза на СУГ (для соглашения с Минэнерго сумма инвестиций должна быть более 65 млрд руб.).

«Но в первую очередь мы смотрим на экономически целесообразный проект, с рыночной перспективой, который можно реализовать в этой географии. Пока нет решения»,— сказал господин Конов. На строительство «Запсибнефтехима» мощностью 1,5 млн тонн по полиэтилену и 0,5 млн тонн по полипропилену СИБУР потратил $8,8 млрд.

Ольга Мордюшенко