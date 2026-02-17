ВТБ инициирует банкротство структур экс-главы СИБУРа Голдовского

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) намерен подать заявления о несостоятельности шести компаний, входящих в нефтяную группу First Oil бывшего акционера СИБУРа Якова Голдовского. Соответствующие уведомления опубликованы в реестре юридически значимых сведений. В сообщениях банка указаны ООО «Тарховское», ООО «Косьюнефть», ООО «Динью», ООО «Западно-Новомолодежное», ООО ЦНПСЭИ и АО «Печоранефтегаз» (ПНГ).

Как сказано в отчетности ПНГ, размер полученного от ВТБ кредита на конец 2024 года — 5,93 млрд руб. «Тарховское», «Западно-Новомолодежное», «Косьюнефть», ЦНПСЭИ и «Динью» выступают поручителями. ПНГ, сказано в отчетности, обращалось с просьбой о рефинансировании кредита в ВТБ, с банком ведутся переговоры. В ВТБ ситуацию комментировать не стали. С Яковом Голдовским связаться не удалось.

Группа First Oil ведет добычу в Коми и ХМАО, ежегодно извлекая до 500 тыс. тонн нефти. Основные активы — ПНГ и его «дочки» — формируют более 80% добычи и 85% выручки группы. Подтвержденные и вероятные запасы оценивались в 14 млн тонн.

На высокую долговую нагрузку First Oil еще в 2021 году указывало агентство НКР при последнем присвоении рейтинга ПНГ. Тогда отмечалось, что в 2019 году компания нарушила условия по кредиту, а в 2020-м долг был реструктурирован с обязательством поддерживать минимальный уровень добычи, компания его не выполнила.

По итогам 2024 года выручка ПНГ увеличилась в 2,2 раза, до 11,3 млрд руб., чистый убыток составил 1,65 млрд руб. против убытка 1,37 млрд руб. годом ранее. Источники “Ъ” связывают ухудшение финансового состояния с падением цен на нефть в пандемию, а позже — с ростом ключевой ставки и санкционным давлением.

В прошлом году, по данным собеседников “Ъ”, у компании появились инвесторы из Казахстана, которые планировали нарастить добычу до 1 млн тонн, но ситуацию это не спасло. Как отмечают источники, сам Яков Голдовский, приобретший First Oil в 2019 году у структур экс-менеджера «Газпрома» Анатолия Палия, к настоящему моменту уже успел окупить вложения в этот актив.

Подробнее — в материале «Ъ» «У химика не сложилось с добычей».