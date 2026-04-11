После ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехима» в больницах остается более 20 человек

В больницах Татарстана, Москвы и федеральных медицинских центрах Минздрава остается еще 21 пострадавший при взрыве и последующем пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Один из них — в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой»,— уточнил господин Кузнецов.

ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) в Татарстане произошло 31 марта. Погибли 12 человек, более 70 — пострадали. Причиной происшествия в компании назвали работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.