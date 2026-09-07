Совет директоров СИБУРа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 11,4 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 29,2 млрд руб.

По итогам второго квартала компания направит на дивиденды 22,4 млрд руб. (8,77 руб. на акцию). За первое полугодие акционеры уже получили 6,7 млрд руб. Купить акции СИБУРа под дивиденды за первое полугодие можно до 12 октября.

Согласно дивидендной политике, СИБУР выплачивает дивиденды в размере от 30% до 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. В первом полугодии чистая прибыль компании снизилась на 54% г/г — до 67,7 млрд руб.