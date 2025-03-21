СИБУР не поскупился на долги

СИБУР разместил рекордный для начала 2025 года объем корпоративных облигаций. Эмитент привлек 143 млрд руб., превысив даже недавнее размещение Минфина. Благодаря привлекательным условиям — высокой ставке, ежемесячным купонам, амортизации — в размещении принял участие широкий круг инвесторов. Однако основной объем, по словам источников “Ъ”, мог выкупить якорный инвестор за счет перевода кредита в облигационную форму. Как отмечают участники рынка, в нынешних условиях такие операции для банков позволяют улучшать норматив краткосрочной ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

20 марта СИБУР закрыл книгу заявок по размещению трех выпусков биржевых облигаций на сумму 143 млрд руб., превысив почти в пять раз первоначальный ориентир, рассказали два источника “Ъ” на финансовом рынке. Это больше объема размещения гособлигаций, который проводил Минфин накануне (см. “Ъ” от 20 марта). Для рыночного выпуска — по величине ставки (ключевая ставка — +2,5 п. п.), ежемесячной выплате купонов, амортизации — он является одним из крупнейших размещений. Например, год назад «Норильский никель» разместил выпуск на 100 млрд руб., в октябре прошлого года «Дом.РФ» привлек 101 млрд руб.

В СИБУРе заявили “Ъ” о том, что компания постоянно изучает возможности рынка по финансированию. «Поступления от выпуска облигаций предполагается направить на различные цели, в том числе финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование части ранее взятых кредитных обязательств»,— отметили в компании.

С начала 2025 года корпоративные заемщики довольно активно привлекают финансирование на долговом рынке на фоне возросших ставок по банковским кредитам и высокой потребности в рефинансировании. По оценке “Ъ”, основанной на данных Cbonds, в январе—феврале эмитенты привлекли на открытом рынке свыше 1 трлн руб., что в 2,5 раза выше результата аналогичного периода 2024 года. При этом доминировали в основном облигации с постоянным купоном (см. “Ъ” от 5 марта).

По словам руководителя управления фондовых операций УК ТФГ Сергея Чернышенко, «ликвидности на рынке сейчас очень много и она распределяется по всем видам долговых бумаг — государственным, корпоративным, с фиксированным или плавающим купоном». И последние выпуски СИБУРа оказались интересными широкому кругу инвесторов — управляющим компаниям (УК), НПФ, банкам. Эксперты особо выделяют, что это долгосрочный флоатер с максимальной для эмитента с кредитным рейтингом ААА премией 250 б. п. к ставке ЦБ. «В случае смягчения монетарной политики спред к ключевой ставке должен сократиться до примерно 100 б. п., что обеспечит рост цены на 2–3% (учитывая наличие колл-опциона)»,— оценивает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, участвовавший в размещении.

Впрочем, как рассказали два источника “Ъ”, значительную часть выпусков СИБУРа, судя по некоторым признакам, мог выкупить якорный инвестор. Собеседники “Ъ” обращают внимание на первоначальное «жесткое требование по уровню ставки», который, в отличие от объема размещения, не изменился. Причем инвестором может выступать один из кредиторов компании. «Выход на коротком уведомлении (вчера анонсировал, сегодня собрали книгу), наличие только одного организатора на столь большой объем, нестандартная структура (амортизация плюс колл-опцион) — совокупность этих факторов однозначно говорит, что речь идет о "переворачивании" кредита в облигационную форму»,— поясняет еще один собеседник “Ъ” на долговом рынке.

Тем самым можно говорить о некоей форме секьюритизации корпоративного кредита. Как отмечает директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, выпуск облигаций для замещения корпоративного кредита может быть полезен банку «для улучшения показателя норматива краткосрочной ликвидности, поскольку потенциально бумаги можно продать и, соответственно, увеличить объем высоколиквидных активов». В настоящее время такую практику используют крупные кредитные организации, отметили два портфельных менеджера. Причем выбор в качестве долговой бумаги флоатера стал «де-факто общим стандартом», отмечает господин Матовников. Однако в случае такой замены кредита на облигации банк никакого значимого выигрыша на резервах не получает, так как «ЦБ за этим внимательно следит», отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев, Максим Буйлов, Ольга Мордюшенко