Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим». Главное

В Нижнекамске загорелся завод ПАО «Нижнекамскнефтехим», одной из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе. По последним данным, погибли два человека, пострадали более 70. Холдинг СИБУР, которому принадлежит компания, назвал технологический сбой предварительной причиной инцидента. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Что известно о происшествии — в подборке «Ъ».

Что произошло

В 13:52 мск СИБУР в официальном Telegram-канале компании в Нижнекамске сообщил о пожаре на территории завода «Нижнекамскнефтехим». Предварительной причиной происшествия в компании назвали технологический сбой оборудования, за которым последовало возгорание.

В 13:53 мск Росавиация сообщала об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Бегишево. Через 10 минут ограничения были сняты.

В 13:55 мск мэр Радмир Беляев подтвердил информацию о происшествии. Через час он уточнил, что речь идет именно о внутренней производственной аварии.

В 15:05 мск региональное управление СКР сообщило, что «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок». По данным Telegram-канала Mash, причиной ЧП стала техническая неисправность одной из систем, которая привела к взрыву осушителя в цеху. Местные жители в соцсетях писали о громком взрыве перед появлением дыма, а после жаловались на запах химии.

Жертвы и пострадавшие

Пресс-служба «Нижнекамскнефтехим» сообщила о гибели двух человек и более 70 пострадавших. Восемь человек были госпитализированы, еще 64 получили медпомощь на месте. Как сообщил ТАСС, при тушении пострадали двое спасателей.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет о трех жертвах ЧП. По данным Telegram-канал Shot, погибли шесть человек.

Обстановка на месте

Пожару на территории завода присвоен наивысший — пятый ранг сложности, сообщили ТАСС в оперативных службах. Очаг возгорания находится на насосной установке. По данным Telegram-канал Shot, пожар удалось локализовать на площади более чем 2 тыс. кв м.

На месте работают более 60 специалистов МЧС, задействовано 19 единиц техники. В готовность также приведены пожарные из Башкирии и Удмуртии.

По словам мэра города, сотрудники предприятия эвакуированы на безопасное расстояние.

Экологическая ситуация

Экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. В городе замеры проводятся на стационарных постах, размещенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба.

На месте работают мобильные лаборатории Министерства экологии. На 15:30 мск превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Последствия

СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ). Нижнекамская городская прокуратура проведет проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, специалисты дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности на предприятии.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вылетает в Нижнекамск. Группа специалистов федеральных медицинских центров готовится к вылету в Татарстан для оказания помощи. Оказание медпомощи пострадавшим будет контролировать лично министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Власти открыли горячую линию: 8 (8555) 32-22-01.