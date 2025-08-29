СИБУР снизил чистую прибыль по МСФО на 4%

Чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинг» по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 3,8%, до 139,76 млрд руб., согласно отчету компании. Выручка упала более чем на 7%, до 529,5 млрд руб., показатель EBITDA сократился на 16,7%, до 193,57 млрд руб.

В компании объяснили снижение выручки негативной динамикой международных нефтехимических котировок, укреплением рубля и сокращением потребления синтетических материалов в России из-за действующей денежно-кредитной политики. Это повлияло на деловую активность в ряде отраслей. Однако частично компенсировать снижение помогли новые продукты и импортозамещающие решения, что позволило сохранить позиции в сегменте базовых полимеров.

Выручка от полиолефинов снизилась на 9,1%, до 216,16 млрд руб., от пластиков — на 10%, до 89,44 млрд руб., в то время как выручка от эластомеров выросла почти на 6%, до 55,31 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 24,2%, до 131,47 млрд руб. Прибыль по курсовым разницам увеличилась более чем в шесть раз, составив 98,4 млрд руб. Капиталовложения выросли до 248,55 млрд руб., а чистый долг на 30 июня 2025 года достиг 977 млрд руб., увеличившись с 863 млрд руб. на конец 2024 года.