«Нижнекамскнефтехим» сократил чистую прибыль по РСБУ в 15 раз в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в «Сибур») по РСБУ составила 1,48 млрд руб. за январь-июнь 2026 года. Это в 14,7 раза ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании на сайте раскрытия информации. Основной причиной снижения прибыли стала долговая нагрузка на фоне инвестиционной программы.

Выручка НКНХ за отчетный период сократилась на 7% — до 122,9 млрд руб. Компания также признала наличие убытка в 1,2 млрд руб. из-за повреждения оборудования и других активов при инцидентах в начале года. Сумму обесценения могут позднее уточнить, указано в отчетности.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв, за которым последовал пожар. Причиной ЧП в компании назвали технологический сбой. Открытое горение удалось потушить только на следующий день. При инциденте погибли 12 человек — 11 сотрудников предприятия и один пожарный. Более 70 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.