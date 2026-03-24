Почему Александр Дюков едва не стал последним главой СИБУРа, как он и Герман Хан решали судьбу совместного предприятия, бросая монетку, а Дмитрий Конов приехал на встречу с Алексеем Миллером с фингалом под глазом. “Ъ” собрал неизвестные ранее страницы истории СИБУРа из готовящейся к выходу книги «Нервы, деньги, полимеры», предисловие к которой написал Герман Греф.

Даже после того, как Голдовский, взяв под контроль СИБУР, сместил Рязанова с поста гендиректора Сургутского ГПЗ, тот продал свои акции не ему, а "Сургутнефтегазу"».

Но Рязанов решил не уступать: "Во-первых, я не хотел продавать, потому что мне не нравились эти люди, они были совершенно непонятные. Во-вторых, тогда я считал, что все же удастся как-то договориться с «Сибнефтегазпереработкой» и, может быть, уйти в самостоятельное плавание под крылом «Сургутнефтегаза». Мы нормально работали, могли развиваться, у нас уже был проект по переработке ШФЛУ с Уфимским заводом. Входить в вертикальную интеграцию с этими людьми мне не хотелось».

Разногласия закончились тем, что Рязанова задержали в Шереметьево по пути в командировку в Италию. Он провел ночь в КПЗ, куда утром зашел Голдовский с просьбой пересмотреть решение по поводу акций: "Вы же видите, какие у нас возможности".

Уникальность момента понимал не только Голдовский. Например, Александр Рязанов, возглавляя Сургутский ГПЗ, хотел сам выкупить контрольный пакет завода у "Сибнефтегазпереработки", чтобы сделать его независимым предприятием. Сургутский ГПЗ был самым крупным в Сибири и мог перерабатывать 7,5 млрд кубометров газа в год. На него приходилось более трети общих мощностей газопереработки СИБУРа. К тому моменту 49% акций ГПЗ принадлежали сотрудникам, и Рязанов приобрел б о льшую часть этих бумаг. Осенью 1998 года Голдовский предложил продать акции. Рязанов отказался.

Поскольку наиболее доступным сырьем для нефтехимии оставалась ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов; продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата.— “Ъ” ), Лукашов предложил для начала приобрести входящие в СИБУР ГПЗ, чтобы обеспечить будущий холдинг сырьевой базой. Голдовский в течение 1998 года, еще до приватизации контрольного пакета СИБУРа, начал скупать на рынке акции его отдельных предприятий.

"Анатолий Иванович Лукашов в советское время фактически руководил всей нефтехимической промышленностью,— объяснял Виктор Винц.— Именно он воспринимался как человек, способный заставить предприятия, с которыми работал СИБУР, принять новые правила игры. Человек был известный как в России, так и за рубежом".

То, что формирование своего холдинга Голдовский начал именно с СИБУРа, связано с фигурой Анатолия Лукашова. Как рассказывал последний, идеей было создание нефтехимической компании "от скважины до прилавка", то есть до конечных изделий — шин, товаров из пластика, синтетических тканей. Он мечтал о восстановлении всего советского нефтехимического комплекса, разрушение которого был вынужден наблюдать в 1990-е годы.

Единственной крупной компанией, у которой в тот момент были значительные средства, оставался "Газпром" — он зарабатывал на экспорте в Европу по долгосрочным контрактам, цены в которых колебались не так резко, как стоимость нефти. Заручившись поддержкой Шеремета и Пушкина, Голдовский получил возможность купить многие активы очень дешево.

Момент был удачный — на дворе стоял кризис, цена нефти в декабре 1998 года опустилась до $9 за баррель, самого низкого значения с середины 1970-х годов. Стоимость российских предприятий, особенно связанных с нефтью и газом, рухнула. Даже крупнейшие нефтяные компании испытывали существенные проблемы: глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в ноябре 1998 года говорил, что тысячи людей в отрасли отправлены в отпуск без содержания, у ЮКОСа задержки по зарплате достигали трех месяцев.

Компанию покинул и ее "мозговой трест" первых лет — Виктор Винц, Борис Яковлев и Владимир Байбурский. Все они, впрочем, вернулись в СИБУР в первой половине 2000-х годов.

«В мае 1997 года указом президента Бориса Ельцина СИБУР был исключен из списка компаний, чья продукция "имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны". Это сделало госпакет акций доступным для приватизации. В последний день декабря 1998 года бумаги получила Газонефтехимическая компания (ГНК), на 100% принадлежавшая созданной Голдовским в Австрии в 1994 году Petrochemical Holding. К тому времени ГНК уже была крупным трейдером "Газпрома". Деньги на сделку — $120 млн — выдал Газпромбанк под залог приобретаемых акций.

История про назначение Александра Дюкова в СИБУР и почему он едва не стал последним главой компании

«Александр Дюков возглавил СИБУР в последний день зимы 2003 года. Деловые СМИ хором пророчили ему скорую отставку, не подозревая, насколько могли быть близки к истине. Дюков имел все шансы войти в историю как последний президент СИБУРа. С момента ареста Голдовского прошло больше года. В СИБУРе сменилось две управленческих команды. Дела шли все хуже: компания в 2002 году получила почти 6 млрд руб. чистого убытка, выручка упала на 40%, а долг превышал $3 млрд, из которых две трети приходилось на "Газпром". Отчетливых перспектив возвращения этих денег не просматривалось. Нетерпение руководства "Газпрома" росло. Дмитрий Мазепин, предшественник Дюкова, приложил большие усилия для того, чтобы предотвратить банкротство компании, которое "Газпром" сам же инициировал. Однако между ним и Алексеем Миллером не сложилось полного доверия. Стремление Мазепина к самостоятельности вызывало опасения у "Газпрома", который продолжал расхлебывать последствия эпохи Голдовского. Александр Рязанов, который в "Газпроме" курировал СИБУР и в 2002 году стал председателем его совета директоров, так описывает Мазепина: "Очень грамотный, толковый, активный, с такой предпринимательской жилкой. В принципе, ситуация в СИБУРе при нем восстанавливалась. Но, мне кажется, по складу характера Мазепин скорее бизнесмен, а не менеджер. Любил выстраивать собственные схемы и делал это довольно смело, если вы посмотрите, как он потом расширял свой бизнес в удобрениях. Рисковый человек".

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Дмитрий Мазепин, 2002 год

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Руководство "Газпрома" хотело в первую очередь ясности и возврата долгов. Поэтому в феврале 2003 года Миллер решает заменить Мазепина на Дюкова, с которым был знаком по работе в порту Санкт-Петербурга. Мазепин же спустя год со скандалом обойдет "Газпром" на аукционе за госпакет Кирово-Чепецкого химического комбината и начнет строить свою собственную компанию "Уралхим". Дюков вспоминает, что встреча с Миллером состоялась на пятом этаже офиса "Газпрома" на Наметкина. Дюков согласился сразу. Но ощущение, что работа в бизнесе, связанном с торговлей нефтепродуктами, позволит быстро понять и нефтехимию, оказалось иллюзией, признает он: "Была переоценка своих сил. Безусловно, когда давал согласие, я до конца не понимал, в насколько непростом финансовом состоянии, и не только финансовом, на тот момент находилась компания. Потом, когда это понимание пришло, было уже поздно: согласие было дано. На момент моего прихода компания еще не была прибыльной, работала в минус и имела отрицательные чистые активы. Был огромный долг. Все ключевые производственные предприятия находились в процедуре банкротства, поэтому был риск потери в том числе и важнейших производств, таких как тобольская площадка". "Газпром" хотел избавиться от черной дыры, в которую превратился СИБУР. Поэтому в апреле 2003 года Дюков сидел в своем новом кабинете на улице Кржижановского — бывшем кабинете Голдовского — и смотрел в маленькую бумажку. На ней первый вице-президент СИБУРа Борис Ванинский из команды Мазепина, готовившийся покинуть холдинг, написал от руки примерную цену, за которую можно продать ключевые активы. На некоторые уже были покупатели. Например, ТНК была готова забрать Белозерный, Нижневартовский и Няганьский ГПЗ за $150 млн, ЮКОС — "Тольяттикаучук" за $100 млн, "Сибнефть" — Вынгапуровскую компрессорную станцию за $50 млн. Долг СИБУРа перед "Газпромом" составлял примерно $2 млрд. Если бы удалось их наскрести за счет продажи активов, история холдинга, не исключено, и завершилась бы. Но сумма цифр на бумажке едва превысила $1,6 млрд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков на пресс-конференции, посвященной открытию Петербургского нефтяного терминала, 2003 год

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Александр Дюков на пресс-конференции, посвященной открытию Петербургского нефтяного терминала, 2003 год

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

«О стратегическом развитии в 2003 году не было и речи. Дюков вспоминает, что горизонт финансового планирования составлял сутки. Он лично ежедневно определял траты компании в зависимости от того, сколько средств поступило на счета: "Даже план на месяц — это все было от лукавого". Первой реформой стало создание дирекций. "Когда я пришел, организационная структура СИБУРа была функциональная,— рассказывает Дюков.— То есть был человек, который отвечал за все закупки. Был руководитель, который отвечал за все производство: неважно, это минеральные удобрения, шины, полимеры или сжиженные газы. Были люди, которые отвечали только за реализацию продукции. Все отвечали за какой-то процесс, но никто в такой большой компании не отвечал за финансовый результат. Кроме меня. Отсутствие центров прибыли не способствовало росту эффективности работы компании". Дюков распределил предприятия компании по четырем бизнес-единицам: производство шин, минеральных удобрений, углеводородного сырья, полимеров и каучуков. Каждая дирекция включала как производственные предприятия, так и поддерживающие блоки — юристов, финансистов, кадровиков. Во многом это были самостоятельные коммерческие структуры. Руководители дирекций отвечали за то, чтобы их бизнес был прибыльным, и получили для этого широкие полномочия. Мировая конъюнктура сложилась в пользу СИБУРа. Весной 2003 года США вторглись в Ирак, что привело к росту цен на нефть на 15%. Поскольку стоимость СУГ была прямо связана с ценой нефти, это существенно улучшило экономику бизнеса по переработке попутного газа. Но неэффективность и потери в последующих звеньях цепочек переработки оказались таковы, что компания закончила 2003 год без крупных убытков, хотя и без прибыли. А выйти в прибыль было необходимо, чтобы продемонстрировать "Газпрому" жизнеспособность СИБУРа и подступиться к вопросам погашения долга. "Мы впервые слово «стратегия» услышали от Александра Валерьевича,— рассказывает Дамир Шавалеев.— Он нанимал консультантов, которые нам начали объяснять, как мы должны развиваться. И многие сопротивлялись, я лично некоторое время сопротивлялся, потому что за огромным количеством операционной работы — привезти продукцию, продать — просто не было на это времени. Знаете, как в анекдоте: надо достать банан, который висит на ветке над клеткой. Запускают мартышку, она палкой сбивает этот банан. Запускают прапорщика, он начинает трясти клетку. Ему говорят: «Товарищ прапорщик, подумайте, оглядитесь по сторонам». А он отвечает: «Некогда думать, надо клетку трясти!» И мы трясли эту клетку, не думая".

Фото: Менделеева, павильон №12 «СИБУР» Олег Макаров, вице-президент «Сибура» по планированию, логистике и, Максим Блинов / РИА Новости Олег Макаров

Чтобы понять, где в компании зарабатываются деньги, решено было привлечь внешних консультантов — компанию McKinsey. Косвенным образом на это повлиял Конов. В начале 2004 года он позвал в команду своего однокашника по МГИМО Олега Макарова. Тот в ответ поинтересовался, что такое СИБУР. "Химия",— ответил Конов. "Господи, где я и где химия?!" — удивился Макаров, который в тот момент заканчивал западный MBA по маркетингу. Тем не менее в феврале 2004 года он возглавил в компании департамент маркетинга, параллельно дописывая диплом. Именно Макарову поручили под общим кураторством Конова подготовить стратегию СИБУРа. "Одним из первых проектов McKinsey, когда они только зашли в Россию, была сеть аптек «36,6», в которой я одно время работал,— рассказывает Макаров.— Я знал Геннадия Газина, возглавлявшего их московский офис. И когда обсуждался вопрос, кого звать на стратегию, я предложил их".

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Виталий Клинцов

Со стороны McKinsey проект курировал Виталий Клинцов, который впоследствии стал партнером и возглавил офис компании в России. По его словам, стратегию написали за три-четыре месяца: McKinsey активно подключила своих экспертов в Германии — стране с химической отраслью мирового уровня. В итоге, по словам Клинцова, получился "глобальный, очень красивый, элегантный документ". Но в СИБУРе его не приняли. "Это была очень целостная стратегия с долгосрочной трансформационной повесткой на десятилетие,— поясняет Клинцов.— Там был показан потенциал, который возникает в случае переработки продукции апстрима в полимеры. Но что делать в понедельник утром — этот вопрос оставался". Подготовленная стратегия оказалась слишком смелой: она предполагала быстрое избавление от активов по производству каучука и шин, максимизацию переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) и масштабные инвестиции в мощности по производству полимеров. Документ заложил вектор дальнейших обсуждений и был в существенной степени использован позднее. Но в середине 2004 года Дюков не мог принести в "Газпром" предложение о том, что нужно дополнительно инвестировать в банкротную компанию миллиарды долларов для построения российского полимерного чемпиона. Конов вспоминает историю, которая впоследствии превратилась в корпоративный миф и была многократно искажена при пересказе. В начале 2004 года Александр Дюков принес на совет директоров "Газпрома", в числе прочего, проект достройки Южно-Балыкского ГПЗ. Проект выглядел крайне привлекательно — внутренняя норма доходности существенно превышала 100%. Иначе говоря, согласно расчетам, инвестиции окупались менее чем за год. Глава Министерства экономического развития и торговли Герман Греф, входивший в совет директоров "Газпрома", заявил, что таких выгодных проектов не бывает, а Дюкова иронически назвал Жюлем Верном. Проект зарубили. СИБУР вернется к идее в 2007 году, и проект в итоге окупится за полгода. Но тогда, в 2004 году, требовалось сначала доказать, что СИБУР в принципе способен зарабатывать деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Хан, 2004 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Хан, 2004 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Договориться с нефтекомпаниями было сложно. Диалог начинался в момент, когда ключевые активы СИБУРа находились в состоянии банкротства и нефтяники не теряли надежды просто забрать сибирские ГПЗ. Ведь после ареста Голдовского СИБУР уже утратил крупнейший Сургутский ГПЗ, доставшийся "Сургутнефтегазу", и Локосовский завод, перешедший ЛУКОЙЛу. На Нижневартовскую группу ГПЗ имела серьезные виды ТНК, в 2003 году усилившаяся благодаря приходу BP. Однако к 2004 году стало понятно, что "Газпром" все же не готов распродавать ГПЗ. СИБУР и ТНК-ВР приступили к переговорам. "Помню, что вместо хитрого, изворотливого, недоговороспособного Голдовского появился нормальный человек, который явно демонстрировал желание добиться позитивного результата,— вспоминает Герман Хан свои первые впечатления от общения с Александром Дюковым.— Плюс у него была уже на тот момент хорошая репутация по предыдущей работе в порту Петербурга". Кроме того, признает Хан, нависавшая над переговорами тень "Газпрома" "безусловно, играла определенную роль". "Был понятный комплекс аргументов, который говорил о том, что нужно искать какое-то разумное решение",— говорит он. Поиски "разумного решения" заняли немало времени. В 2004 году стороны заключили меморандум о создании совместного предприятия, но реальная сделка состоялась лишь осенью 2006 года. "ТНК боялась «Газпрома» в лице СИБУРа, который был тогда частью газовой империи. А СИБУР боялся ТНК, имевшую репутацию бодрых, жестких ребят, которые отжимали активы,— вспоминает Михаил Гордин, который работал тогда над сделкой со стороны ТНК-В

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Дмитрий Конов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ "За восемь лет работы СП объемы переработки выросли более чем вдвое,— отмечает он.— СИБУР оказался адекватным партнером. Через два года работы наши специалисты выяснили, что раздел продукции в СП получается не вполне экономически справедливым: цены на жидкие фракции выросли, а цены на газ регулировались государством. Мы подняли вопрос о пересмотре формулы раздела, и, надо отдать должное, коллеги из СИБУРа с пониманием подошли и пересчитали формулу, хотя юридически у нас был действующий контракт". Кампании СИБУРа по "собиранию сырья" немало помогло вмешательство Владимира Путина: в августе 2007 года он поручил правительству разобраться с горящими факелами над Сибирью и добиться роста утилизации ПНГ до 95%. Правительство решило либерализовать цены на ПНГ, которые до этого регулировались, и одновременно ввести штрафы за его сжигание. Инвестиции, которые нефтяные компании делали в утилизацию ПНГ, вычитались из суммы штрафов. После этого не только ТНК-ВР, но и другие крупные нефтяники задумались, что делать с попутным газом. Вариантов было два — сжигать на электростанциях рядом с месторождениями либо отдавать на переработку. "Сургутнефтегаз" в основном обошелся своими силами, расширив Сургутский ГПЗ и имея под боком огромную Сургутскую ГРЭС. Но ЛУКОЙЛу и "Роснефти" пришлось подписывать долгосрочные контракты с СИБУРом, так как строить собственные ГПЗ было бы дороже. "Газпром нефть" и СИБУР, имея на тот момент одного акционера, создали СП: они построили с нуля завод на Южно-Приобском месторождении. По мере кратного роста цен на нефть и штрафов за сжигание ПНГ нефтяники становились все изобретательнее в способах его монетизации: распространялась обратная закачка газа в пласт и строительство собственных электростанций. Тем не менее зачастую именно продажа сырья СИБУРу оказывалась наиболее экономически оправданным решением. К 2012 году, когда штрафы за сжигание ПНГ взлетели в 100 раз, на СИБУР приходилось почти 60% всей переработки попутного газа в России. Компания по итогам 2011 года переработала 18 млрд куб. м ПНГ против 8 млрд куб. м в 2004 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Карисалов, 2010 год

Фото: Ъ Михаил Карисалов, 2010 год

Фото: Ъ