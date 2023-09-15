СИБУР проверит владельцев своих евробондов

СИБУР будет требовать от держателей своих еврооблигаций подтверждения того, что они приобретены законно — в противном случае выплаты по бондам будут зачисляться на счета типа «С». Речь идет о тех инвесторах, которые после введения санкций в 2022 году купили бонды у зарубежных владельцев с дисконтом и потом перевели их в российский депозитарий. По данным «Ъ», в компании считают, что сделки по выкупу у иностранных инвесторов не соответствовали контрсанкционному законодательству РФ, так как на них не было получено разрешение правительственной комиссии. Новый порядок может снизить интерес российских инвесторов к приобретению еврооблигаций СИБУРа у иностранных владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

СИБУР решил изменить процедуру получения выплат для ряда держателей своих долговых бумаг, сообщили источники «Ъ» в банковских кругах. Речь идет о владельцах трех выпусков еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд с погашением в 2023–2025 годах. 13 сентября компания объявила тендер на выкуп еврооблигаций этих серий.

Теперь те держатели бондов, которые купили их после 1 марта 2022 года и права которых учитываются российскими депозитариями, должны предоставить подтверждение того, что бумаги были приобретены с соблюдением требований контрсанкционного законодательства: речь идет в первую очередь об указах президента РФ от 1 марта 2022 года №81 и от 3 марта 2023 года №138.

В качестве такого подтверждения потребуется предоставить, в частности, данные о том, были ли еврооблигации приобретены у лиц недружественных государств (напрямую или посредством нескольких сделок с участием лиц, не являющихся лицами недружественных государств). Также необходимо сообщить, было ли получено разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на заключение таких сделок.

Если такие подтверждения не будут даны, то СИБУР будет зачислять выплаты по бондам на банковские счета типа «С», как это сейчас предусмотрено для владельцев бондов из недружественных стран.

Фактически, в таком случае владельцы бондов, даже если это российские инвесторы, не смогут распоряжаться выплатами. В СИБУРе отказались от комментариев.

Источники «Ъ» предположили, что новая процедура может снизить интерес российских инвесторов к приобретению еврооблигаций СИБУРа у иностранных инвесторов, так как им будет сложно получить разрешение правкомиссии на подобные сделки. Позиция СИБУРа также может послужить прецедентом для других крупных российских компаний, выпускавших евробонды и еще не выкупивших или не заместивших их.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что в последнее время популярность сделок по выкупу бумаг у иностранных инвесторов сильно снизилась, а масштабы покупок — уменьшились, но они еще имеют место.

Эксперт полагает, что намерение СИБУРа удостовериться в законности приобретения бумаг держателями логично. По мнению господина Суверова, другие компании тоже могут вводить эту практику, чтобы исключить несоблюдение законодательства. Он полагает, что это особенно актуально в свете проблемы ослабления рубля, поскольку выкуп бумаг у иностранных держателей ведет к оттоку валюты из РФ. Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина 15 сентября говорила, что отток капитала сейчас не является существенным фактором ослабления рубля, и за январь—август отток составил лишь $28,6 млрд против $195 млрд за аналогичный период 2022 года.

Ольга Мордюшенко