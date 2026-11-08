Главные события недели 2–8 ноября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
Короткая рабочая неделя в Черноземье оказалась насыщенной кадровыми и судебными новостями. Александр Гусев рассказал, каких управленцев ищет для своей команды, в Курской области представили постоянного председателя арбитражного суда, а белгородский министр здравоохранения покинул пост. Промышленники раскрывали планы новых месторождений и спорили о миллиардных взысканиях. В Тамбове погиб ректор Державинского университета, в Орле предприятия вновь попали под ракетный удар.
Систему «Безопасный город» в Воронеже переведут на новую платформу: часть камер сможет автоматически выявлять вандализм и другие происшествия. Власти рассчитывают запустить обновление к концу ноября, расширяя сеть за счет частных камер. Эксперты напомнили об ограничениях при работе с биометрическими данными
За освоением Восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области стоит группа «Ареал» Владислава Свиблова. Компания займется геологоразведкой и подготовкой производства титановых и циркониевых концентратов. Эксперты оценивают вложения в 15–35 млрд руб.; окончательные параметры проекта инвестор еще определяет
На промышленном форуме в Воронеже обсудили, как возвращать ветеранов СВО к работе, если здоровье не позволяет заниматься прежним делом. Предприятия рассказали о переобучении и сопровождении сотрудников, а ветеран, открывший собственное дело,— о недостатках реабилитации и адаптации
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о кадровых ошибках, недоверии между уровнями власти и спорах в собственной команде. В кадровом резерве региона — 24 человека, которых он знает лично; производственные конфликты губернатор считает полезными, пока они не мешают работе
Налоговая служба добилась взыскания 2,82 млрд руб. с бывшего бенефициара воронежского «Рудгормаша» Анатолия Чекменева, его родственников и связанных структур. По версии истца, ущерб возник из-за схемы уклонения от налогов. Господин Чекменев заявил о намерении оспаривать решение
Национальная нерудная компания готовит разработку месторождения в Бобровском районе Воронежской области с выпуском 8 млн т гранитного щебня в год. Земельный участок уже приобретен, геологоразведка проведена
В Липецке по трамвайной концессии предлагают сократить реконструкцию и строительство путей с 46 до 42,8 км, сохранив финансовые параметры соглашения. Контрольно-счетная палата указала, что уменьшение объема работ без снижения платежей означает удорожание проекта
Пострадавшим от атак беспилотников производствам Воронежской области предложили займы до 2 млн руб. под 6% годовых. Без залога можно получить до 1 млн руб. под 10%. Для поддержки потребуется подтвердить ущерб и обосновать восстановление бизнеса
Новолипецкий меткомбинат отсудил у РЖД 240 млн руб. по двум требованиям о неосновательном обогащении. Подробные основания взыскания пока не раскрыты: опубликованы только резолютивные части решений
«Лискимонтажконструкция» из Воронежской области через суд добивается оплаты поставок двум московским контрагентам: 150,5 млн руб. от «Термотрубкомплекта» и 54,2 млн руб. от «Лискитрубпрома». Завод готов к мировым соглашениям при достижении договоренностей о погашении долгов
Итальянская Antimo Caputo потребовала прекратить права белгородской «Эфко» на товарный знак «Нувола/Nuvola». Часть регистраций российская группа уже отозвала, но сохранила категории, которые рассчитывает использовать в собственных проектах
Прокуратура Белгородской области вступила в спор регионального минстроя с петербургской компанией «Даля» о возврате 329,5 млн руб. аванса за коммунальные сети. Подрядчик требует принять выполненные работы, а экспертиза их объема и расположения затягивается
Рынок наружной рекламы в Курске ждет пересмотр правил. Александр Хинштейн заподозрил коррупционные связи, потребовал убрать незаконные конструкции и объявил о переходе к аукционам с повышением базовой ставки за рекламные места
В Арбитражном суде Курской области представили нового председателя Александра Костерина. Постоянный руководитель появился у суда впервые за пять лет; ранее господин Костерин был заместителем председателя арбитражного суда Севастополя
Начальника «Орелгосзаказчика» Александра Ященко и его бывшего первого заместителя Дмитрия Штыкова отправили в СИЗО. Решения о заключении под стражу принял Советский районный суд Орла
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ушел в отставку. Последним рабочим днем стало 6 ноября. Региональное здравоохранение он возглавлял с 2021 года
После ракетной атаки в ночь на 7 ноября в Орле пострадали складские и производственные помещения предприятий, в районах области — три частных домовладения. Пожар потушили, пострадавших среди людей, по данным властей, нет
В суточной сводке на 5 ноября власти Белгородской области сообщили о пяти погибших мирных жителях, включая восьмилетнего мальчика, и 13 раненых. Смертельные удары пришлись по автомобилю с семейной парой в Краснояружском округе и микроавтобусу в Ракитянском округе