Главные события недели 2–8 ноября в Черноземье

Короткая рабочая неделя в Черноземье оказалась насыщенной кадровыми и судебными новостями. Александр Гусев рассказал, каких управленцев ищет для своей команды, в Курской области представили постоянного председателя арбитражного суда, а белгородский министр здравоохранения покинул пост. Промышленники раскрывали планы новых месторождений и спорили о миллиардных взысканиях. В Тамбове погиб ректор Державинского университета, в Орле предприятия вновь попали под ракетный удар.