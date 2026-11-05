В Липецке могут сократить объем работ по трамвайной концессии без снижения цены

«Нет никаких сомнений, что документ сегодня будет утвержден на сессии облсовета. <…> Нам обещали, что привлечение частного партнера позволит модернизировать трамвайную систему и привлечь инвестиции. Но теперь мы видим механизм, при котором параметры проекта пересматриваются, объемы обязательств сокращаются, а финансовая нагрузка на регион сохраняется», — отметил господин Быковских.