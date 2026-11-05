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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

В Липецке могут сократить объем работ по трамвайной концессии без снижения цены

Правительство Липецкой области и ООО «Мовиста регионы Липецк» заключили дополнительное соглашение, которое предусматривает сокращение объемов реконструкции и строительства трамвайных путей. При этом финансовые параметры концессионного проекта останутся прежними. Утверждение документа обсудят на сессии областного совета. Об этом сообщил депутат областного совета Николай Быковских.

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Изначально соглашение предусматривало реконструкцию 40,8 км действующих путей и строительство 5,2 км новых. После пересмотра параметров протяженность участков, подлежащих реконструкции, уменьшится до 38,6 км, новых путей — до 4,2 км. Таким образом, общий объем работ сократится на 3,2 км — с 46 до 42,8 км. Размер инвестиционных платежей по соглашению при этом сохранится на уровне 16,49 млрд руб., капитального гранта — 4,15 млрд руб., эксплуатационных платежей — 2,71 млрд руб.
По словам депутата, в своем заключении Контрольно-счетная палата отметила, что сокращение итоговых параметров проекта без изменения финансовой составляющей свидетельствует о его удорожании.
«Нет никаких сомнений, что документ сегодня будет утвержден на сессии облсовета. <…> Нам обещали, что привлечение частного партнера позволит модернизировать трамвайную систему и привлечь инвестиции. Но теперь мы видим механизм, при котором параметры проекта пересматриваются, объемы обязательств сокращаются, а финансовая нагрузка на регион сохраняется», — отметил господин Быковских.
В апреле депутаты областного совета одобрили другое дополнительное соглашение с группой «Мовиста», согласно которому срок окончания работ по трамвайной концессии перенесли на конец 2027 года. Отмечалось, что изменение условий позволит региональному бюджету сэкономить около 1 млрд руб. Изначально планировалось завершить работы к концу 2025-го.
В начале марта стало известно, что ВЭБ.РФ перечислил ООО «Мовиста Регионы Липецк» 422,3 млн руб. аванса. Средства впервые предназначались непосредственно для строительных работ. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта оценивался в 14,5 млрд руб., из которых 9,3 млрд руб. должна предоставить государственная корпорация ВЭБ.РФ, включая 3,6 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
Кабира Гасанова