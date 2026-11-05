В Липецке могут сократить объем работ по трамвайной концессии без снижения цены
Правительство Липецкой области и ООО «Мовиста регионы Липецк» заключили дополнительное соглашение, которое предусматривает сокращение объемов реконструкции и строительства трамвайных путей. При этом финансовые параметры концессионного проекта останутся прежними. Утверждение документа обсудят на сессии областного совета. Об этом сообщил депутат областного совета Николай Быковских.
Изначально соглашение предусматривало реконструкцию 40,8 км действующих путей и строительство 5,2 км новых. После пересмотра параметров протяженность участков, подлежащих реконструкции, уменьшится до 38,6 км, новых путей — до 4,2 км. Таким образом, общий объем работ сократится на 3,2 км — с 46 до 42,8 км. Размер инвестиционных платежей по соглашению при этом сохранится на уровне 16,49 млрд руб., капитального гранта — 4,15 млрд руб., эксплуатационных платежей — 2,71 млрд руб.
По словам депутата, в своем заключении Контрольно-счетная палата отметила, что сокращение итоговых параметров проекта без изменения финансовой составляющей свидетельствует о его удорожании.
«Нет никаких сомнений, что документ сегодня будет утвержден на сессии облсовета. <…> Нам обещали, что привлечение частного партнера позволит модернизировать трамвайную систему и привлечь инвестиции. Но теперь мы видим механизм, при котором параметры проекта пересматриваются, объемы обязательств сокращаются, а финансовая нагрузка на регион сохраняется», — отметил господин Быковских.
В апреле депутаты областного совета одобрили другое дополнительное соглашение с группой «Мовиста», согласно которому срок окончания работ по трамвайной концессии перенесли на конец 2027 года. Отмечалось, что изменение условий позволит региональному бюджету сэкономить около 1 млрд руб. Изначально планировалось завершить работы к концу 2025-го.
В начале марта стало известно, что ВЭБ.РФ перечислил ООО «Мовиста Регионы Липецк» 422,3 млн руб. аванса. Средства впервые предназначались непосредственно для строительных работ. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта оценивался в 14,5 млрд руб., из которых 9,3 млрд руб. должна предоставить государственная корпорация ВЭБ.РФ, включая 3,6 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.